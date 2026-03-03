Serie A, la Top 11 dopo 27 giornate: la trequarti è tutta comasca

Questa la Top 11 di Serie A dopo 27 giornate. L'Inter è la squadra più rappresentata, con ben 4 giocatori, seguita dal Como a 3. Cagliari, Juventus, Lecce e Milan completano l'opera. Ecco il nostro 3-4-2-1:

Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43

Gleison Bremer (Juventus) 6.50

Marc-Oliver Kempf (Como) 6.42

Alessandro Bastoni (Inter) 6.35

Marco Palestra (Cagliari) 6.25

Piotr Zielinski (Inter) 6.53

Luka Modric (Milan) 6.44

Federico Dimarco (Inter) 6.72

Nico Paz (Como) 6.44

Martin Baturina (Como) 6.46

Lautaro Martinez (Inter) 6.42

- - -

SERIE A - 27ª GIORNATA



Parma - Cagliari 1-1

62' Folorunsho (C), 83' Oristanio (P)

Como - Lecce 3-1

13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), 36' Rodriguez (C), 44' Kempf (C)

Hellas Verona - Napoli 1-2

2' Hojlund (N), 64' Akpa Akpro (HV), 90' + 6 Lukaku (N)

Inter - Genoa 2-0

31' Dimarco, 70' rig. Calhanoglu

Cremonese - Milan 0-2

90' Pavlovic, 90' + 4 Leao

Sassuolo - Atalanta 2-1

23' Kone (S), 69' Thorsvedt (S), 88' Musah (A)

Torino - Lazio 2-0

21' Simeone, 53' Zapata

Roma - Juventus 3-3

39' Wesley (R), 47' Conceiçao (J), 54' Ndicka (R), 65' Malen (R), 78' Boga (J), 90' + 3 Gatti (J)

Pisa - Bologna 0-1

90' Odgaard

Udinese - Fiorentina 3-0

10' Kabasele, 64' rig. Davis, 90' + 4 Buksa

CLASSIFICA

1. Inter 67

2. Milan 57

3. Napoli 53

4. Roma 51

5. Como 48

6. Juventus 47

7. Atalanta 45

8. Bologna 39

9. Sassuolo 68

10. Udinese 35

11. Lazio 34

12. Parma 33

13. Cagliari 30

14. Torino 30

15. Genoa 27

16. Fiorentina 24

17. Cremonese 24

18. Lecce 24

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Leao (Milan) e Hojlund (Napoli)

8 reti: Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 28ª GIORNATA

Napoli - Torino (venerdì 6 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cagliari - Como (sabato 7 marzo, ore 15, DAZN)

Atalanta - Udinese (sabato 7 marzo, ore 18, DAZN)

Juventus - Pisa (sabato 7 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Lecce - Cremonese (domenica 8 marzo, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Hellas Verona (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)

Fiorentina - Parma (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)

Genoa - Roma (domenica 8 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Inter (domenica 8 marzo, ore 20.45, DAZN)

Lazio - Sassuolo (lunedì 9 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)