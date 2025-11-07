Napoli, Di Lorenzo: "Stagione post scudetto diversa, con Conte c'è continuità nel progetto"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ad inizio stagione ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A, proposta oggi sul canale YouTube: "Iniziare la stagione con lo scudetto sul petto sicuramente è bello, vuol dire che l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante, di straordinario. Abbiamo iniziato anche due anni fa, è vero, con lo scudetto sul petto, però adesso è tutto diverso. Abbiamo lo stesso allenatore, c'è continuità nel progetto, quindi questo è sicuramente importante per noi, per l'ambiente, perché ci dà fiducia per questo inizio di stagione. È una stagione complicata, difficile, con tantissime partite. Il mister è sicuramente importante che sia con noi, dà continuità a questo progetto e abbiamo una base di lavoro già importante dall'anno scorso, quindi anche per i nuovi arrivati è più facile magari integrarsi al meglio e questo è un aspetto sicuramente che conta. Insomma, un giocatore quando sta bene in un posto, ha fiducia dell'ambiente, della squadra, della società... Siamo contenti dei nuovi ragazzi e si sono integrati subito alla perfezione".

Sull'arrivo di Kevin De Bruyne: "Sicuramente De Bruyne è stato un colpo importante, è un campione e tutti quanti avevamo anche la curiosità di vederlo da vicino quando è arrivato, per quello che ha fatto nella sua carriera. Sicuramente viene a rinforzare un reparto di centrocampo importante, ma sono arrivati anche altri ragazzi che sono integrati subito al meglio. Quindi c'è tutti i presupposti per creare anche un ambiente di lavoro sano, che questa è la cosa più importante".

Nonostante il grave infortunio del belga, le ambizioni del Napoli non cambiano: "Sicuramente è un anno importante per la squadra, ma anche individualmente. Ritorniamo in Champions dopo un anno di assenza, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d'Europa: le partite danno anche una spinta per il campionato se riesce ad affrontarle nella maniera giusta. Poi il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia e con la Nazionale il Mondiale. Anche per me personalmente è un anno importante, quindi cercherò di lavorare al meglio per arrivare preparato a tutte le competizioni".