Che caos, Lukaku: il Napoli valuta anche l'azione legale. E con Conte 'love story' al capolinea

Grande caos a Napoli attorno al mancato rientro a Castel Volturno del centravanti Romeu Lukaku. Sulla situazione torna anche l’edizione odierna de Il Mattino, che ricorda come l’intrigo in salsa belga veda coinvolto anche il ct della nazionale Rudi Garcia, che è sembrato anche far emergere qualche vecchio rancore.

La società in ogni caso ha dato un aut aut all’attaccante belga e al suo agente: se tornerà a Castel Volturno, da Napoli promettono addirittura di chiudere un occhio sulla vicenda, ma altrimenti la rottura sarà definitiva. Lukaku ha alzato un muro, mentre ieri si allenava a Bruxelles con il suo team di fisioterapisti e preparatori. Per capire la decisione shock di Lukaku bisogna tornare al 30 ottobre, quando il centravanti aveva deciso di tornare a Castel Volturno per completare la riabilitazione dopo l’infortunio: ecco, in quel momento - sostengono lato Big Rom - qualcuno dal club avrebbe spinto per questo percorso, nonostante delle condizioni precarie. E, una volta anticipati i tempi e fatto lo sforzo, Lukaku ha capito però di non essere pronto.

Anche la ‘love story’ con Conte, scrive il quotidiano, sembra in qualche modo al capolinea. E non è da escludere che il no al rientro sia stato suggerito dai medici belgi, con cui infatti il Napoli è irritato. Il DS Manna e l’agente Pastorello sono in contatto continuo, attesi aggiornamenti.