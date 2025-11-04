Napoli-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali: torna Lobotka dal 1', out Neres e Olivera

L'ultima partita di Champions League, il 6-2 ad Eindhoven, è stata una disfatta per il Napoli. Da lì però al squadra di Antonio Conte si è rialzata con due vittorie contro Inter e Lecce ed un buon pareggio con il Como: ora bisogna continuare il ciclo e scacciare i fantasmi del match con in Olanda, anche perché senza i tre punti si complicherebbe ancor di più la qualificazione al prossimo turno.

La penserà diversamente l'Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller, formazione in realtà in grande difficoltà - solo un successo nelle ultime sette gare, sabato ha pareggiato contro l'ultima in classifica in Bundesliga - ma proprio per questo avrà il dente avvelenato. Di seguito le formazioni ufficiali del match in programma alle 18:45 al Diego Armando Maradona.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli torna Lobotka dal 1' a centrocampo. In difesa Gutierrez vince il ballottaggio con Olivera per sostituire Spinazzola a sinistra; c'è il rientro di Rrahmani anche in Champions in mezzo. Davanti l'escluso è Neres, a cui Conte preferisce Elmas per completare il tridente con Politano e Hojlund. Dall'altro lato Burkardt vince il ballottaggio con Wahi al centro dell'attacco. Out Doan, c'è Gotze dal 1'. Di seguito i due schieramenti.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang

Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi

Allenatore: Dino Toppmoller