Napoli, Elmas: “Gioco da tutte le parti, serve massimo impegno contro l’Eintracht”

L'attaccante macedone del Napoli, Eljif Elmas, si presenta ai microfoni di Sky Sport prima della sfida europea contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Elmas, titolare nella gara odierna, parla della sua duttilità tattica e dell'importanza della sfida per le ambizioni europee della squadra.

Esterno alto, play alla mezzala, a destra, a sinistra: è davvero la tua virtù giocare dappertutto?

"Sì, qualche volta è anche difficile giocare dappertutto perché, in verità, alcuni tifosi non capiscono quanto sia complicato. Io sto cercando di dare il massimo, di aiutare i miei compagni e la squadra. Sono sempre a disposizione del mister da tutte le parti. In verità, il mio ruolo naturale è quello di trequartista, però oggi tanti non giocano con questa posizione e sono pochi. Per questo motivo posso giocare da tutte le parti: da esterno alto, da mediano, da mezzala. Quando serve alla squadra, posso adattarmi ovunque. Sto bene e capisco come trasferirmi in quello che serve in questo momento".

L'inno della Champions, le prove, l'atmosfera: quanto è speciale questa serata?

"È una serata sempre meravigliosa con la Champions. Bisogna vincere. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro e siamo concentrati perché questa è una partita veramente speciale. Sappiamo come questa atmosfera ci unisca. Andiamo a vincere e a portare questi tre punti perché per noi la partita è importantissima. Sappiamo bene con chi giochiamo e sappiamo che l'Eintracht è una squadra con grande fisicità. Dobbiamo essere al massimo livello oggi".