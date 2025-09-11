Napoli, entusiasmo stellare per il ritorno della Champions. Biglietti per il City sold out in 33 minuti
Sono andati sold out in 33 minuti tutti i biglietti per Manchester, per la super sfida di Champions League della prossima settimana che segnerà l’inizio dell’avventura europea del Napoli, evidenzia oggi Il Mattino. Messi in vendita alle 15 per i possessori della Fidelity Card, è stato quasi impossibile da subito poter accedere all’acquisto. Ma nulla di inaspettato.
Il settore ospiti dell’Etihad Stadium - di circa 4500 posti riservati per le gare internazionali come quella di giovedì - sarà ovviamente tutto colorato d’azzurro il prossimo 18 settembre per onorare la prima trasferta Champions dell’era De Laurentiis, nuovo primo appuntamento europeo per la squadra di Conte.
Questo il programma delle gare della prima giornata della Champions League 2025/26, che vedrà gli azzurri in campo giovedì. Restando in tema italiane, sarà la Juve ad aprire il cammino con la sfida al Dortmund di martedì, poi spazio a Inter ed Atalanta, entrambe in campo mercoledì:
Martedì 16 settembre 2025
Athletic Club - Arsenal
PSV - Union SG
Tottenham - Villarreal
Real Madrid - Marseille
Juventus - Dortmund
Benfica - Qarabag
Mercoledì 17 settembre 2025
Slavia Prague - Bodø/Glimt
Olympiacos - Páfos
Liverpool - Atlético Madrid
Bayern - Chelsea
PSG - Atalanta
Ajax - Inter
Giovedì 18 settembre 2025
København - Leverkusen
Club Brugge - Monaco
Man City - Napoli
Newcastle - Barcelona
Frankfurt - Galatasaray
Sporting CP - Kairat
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.