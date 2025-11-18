TMW Roma, obiettivo blindare Mancini e Cristante: contatti per il rinnovo in corso

Un anno fa erano finiti nel mirino dei tifosi dopo l'addio di Daniele De Rossi. Ora la Roma lavora per blindarli, perché Gianluca Mancini e Bryan Cristante stanno facendo benissimo con Gian Piero Gasperini, tecnico avuto già all'Atalanta e che aveva contribuito in maniera decisiva alla loro formazione, cedendoli poi entrambi alla Roma.

Per questo i giallorossi stanno pensando di blindarli. Nei giorni scorsi sono andati avanti dei contatti in questo senso, per allungare la scadenza oltre l'attuale. Il centrocampista vedrà il proprio accordo finire al 30 giugno del 2027, guadagna discretamente - poco meno di 3 milioni di euro - e la possibilità è di un prolungamento alle stesse cifre.

Situazione simile per Gianluca Mancini, comandante in capo della retroguardia. Stesso anno di scadenza, ingaggio lievemente più alto, ma la sensazione è che pure per lui sia vicina la fumata bianca. Nelle ultime settimane si era parlato di discussioni che potrebbero allungarsi fino a fine stagione, ma l'idea da parte dei giallorossi è quella di giocare d'anticipo, anche per evitare di entrare negli ultimi dodici mesi di contratto che potrebbero riservare sorprese con offerte di altri club. Insomma, l'idea della Roma è quella di mantenere stabile la situazione di due pretoriani del Gasp.