Perisic parla del derby: "Modric ora gioca al Milan, ma io tifo sempre Inter"
Ivan Perisic, leader della Croazia ed esterno offensivo del PSV, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare del successo in rimonta per 3-2 sul campo del Montenegro: "Sì, ci siamo sempre. Abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, però come al solito abbiamo dimostrato carattere e lottato fino all'ultimo minuto, questo è importante".
Voi avete sempre fatto bene ai Mondiali e agli Europei, mentre l'Italia sta faticando. Come mai?
"Non lo so, non posso spiegarlo. Noi proviamo a essere sempre squadra, lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni ed è questo che conta, solo così puoi ottenere risultati buoni".
Domenica c'è il derby. Come lo vivrà?
"Tifo sempre Inter. Il mio capitano è adesso giocatore del Milan (Modric, ndr), vedremo domenica che cosa succederà (ride, ndr)".
