Fiorentina, i dettagli sul riscatto di Nicolussi: l'obbligo scatta al 50% di presenze da 45'
Questa mattina il Gazzettino di Venezia fa un punto su quelli che sono i prestiti del club lagunare, in particolare si concentra su Hans Nicolussi Caviglia, trasferitosi in estate alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto che, come riporta il quotidiano, è legato al raggiungimento del 50%
delle partite giocate per almeno quarantacinque minuti.
Il regista altoatesino, finora, ha raccolto otto presenze finora, di cui sette da titolare e proverà a implementare questo bottino anche con Paolo Vanoli. Qualora il calciatore raggiungesse l'obiettivo che le due società si sono prefissate la Fiorentina dovrà versare sette milioni nelle casse del Venezia, con annessi altri due milioni di bonus e il 15% sulla futura rivendita.
