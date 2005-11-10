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L'ex Napoli Fava: "Da Allegri mi aspettavo di più. A Lucca consiglio di andare via"

Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 21:23Serie A
23.10.2026 21:23Serie A
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E in vista del match contro la Roma: "Stanno andando a tremila, molto meglio del Napoli, ma sarà una partita da tripla, può succedere tutto"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

L'ex attaccante del Napoli Dino Fava è intervenuto su Radio TuttoNapoli per analizzare l'attualità di casa azzurra iniziando da un giudizio sull'operato di Massimiliano Allegri: "I numeri parlano chiaro, non sono positivi. Ci sono state alcune partite in cui il Napoli ha giocato abbastanza bene ma mi aspettavo di più. La classifica riassume tutto. C'è stato qualche infortunio importante che ha rovinato anche questa situazione di squadra ma vedendo il livello del campionato ci aspettavamo sicuramente di più sia in difesa, dov'è uno specialista, che in attacco".

La Roma è favorita?
"Psicologicamente la Roma sta andando a tremila e sta andando molto meglio del Napoli. Ma sarà una partita da tripla, può succedere di tutto. Il Napoli è comunque una squadra forte".

Qual è il problema di Lucca?
"Non è un problema di testa. L'errore grandissimo è stato quello di far accelerare i tempi. Ha fatto il passo più lungo della gamba. A Udine stava facendo abbastanza bene e si è ritrovato in una piazza eccezionale dove se non riesci a far bene subito vieni preso di mira e ora la montagna diventi sempre più grande. Non era pronto per Napoli, tutto qua. Consiglio? Da Napoli deve andar via, deve andare in una squadra dove gli danno fiducia per tornare a far gol e per ritrovare serenità".

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