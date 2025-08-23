Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, il messaggio di Conte e l'inizio con il 4-1-4-1: tre acquisti subito titolari

Napoli, il messaggio di Conte e l'inizio con il 4-1-4-1: tre acquisti subito titolariTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
di Antonio Gaito

"Armiamoci perché ci sarà da combattere", s'è chiusa così la conferenza stampa di un elettrico e motivatissimo Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium che apre la stagione dei Campioni d'Italia ed il campionato di Serie A. Il tecnico del Napoli ha immediatamente tagliato corto sull'infortunio di Romelu Lukaku, non volendo alibi di nessun tipo e ricordando ciò che è già accaduto la scorsa stagione: "E' un infortunio importante per un giocatore che aveva un peso specifico, l'ha avuto l'anno scorso nello Scudetto, ma sappiamo benissimo che durante l'anno possono capitare queste situazioni. Qualcosa di importante è accaduto anche l'anno scorso, non solo come infortuni ma pure di mercato, qualcosa che sembra che faccia cadere tutto, ma questi ragazzi hanno dimostrato di far fronte a tutto quindi niente ricerca di alibi ma delle soluzioni. L'abbiamo fatto già l'anno scorso ad ogni difficoltà, senza mai piangere. L'infortunio fa parte del gioco, come il mercato, e facciamo splendere quelli che abbiamo", il passaggio di Antonio Conte che, pur ammettendo il ruolo di favorita o una delle favorite, obbligatorio per chi ha lo Scudetto sulle maglie, a più riprese ha ricordato ciò che è accaduto due anni fa: "Non è mai successo a Napoli di ripetersi dopo lo Scudetto e quando siamo partiti favoriti dopo lo Scudetto nonostante gli Osimhen, Kvara, Zielinski, avendo perso solo Kim e facendo pure un mercato da 100mln, siamo arrivati decimi. Deve essere imposto bene nella mente di tutti, anche dell'ambiente perché si vince tutti, si festeggia tutti, nell'eventualità si perde tutti. Sarà difficile, un campionato difficile, con tante squadre attrezzate".

La terza opzione senza punte
In attesa di un rinforzo sul mercato, con il nome di Hojlund sempre più caldo, Antonio Conte ha rivelato anche di una terza opzione oltre al 4-3-3 ed il 4-1-4-1 provato nei ritiri estivi. Con una sola punta a disposizione (c'è anche Cheddira, convocato in caso di emergenza, ma atteso dall'Udinese alle visite mediche) il tecnico valuta anche una nuova soluzione, probabilmente con un falso nove qualora debba fare a meno pure di Lucca, anche se fosse solo per uno spezzone di partita: "E' inevitabile, bisogna lavorare per trovare soluzioni, sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde della squadra, abbiamo fatto anche acquisti mirati per il 4-3-3, ma abbiamo dimostrato l'anno scorso che ci sono anche altre strade, un allenatore deve essere bravo a percorrerle, senza snaturare le caratteristiche e cercando di far giocare quelli migliori. Dopo l'infortunio di Romelu valutiamo anche una terza opzione perché ora abbiamo una sola punta e dobbiamo pensare anche di giocare senza quella punta".

Conte subito con il 4-1-4-1 e tre novità dal primo minuto
Col Sassuolo subito la novità provata quest'estate per tenere in campo i quattro centrocampisti (e dare anche più tempo a Lang di ambientarsi e smaltire una preparazione a cui era decisamente poco abituato) . 4-1-4-1 dunque con Politano a destra, Anguissa, Lobotka, De Bruyne in mezzo e McTominay falso esterno come già fatto nel finale di campionato, alle spalle di Lorenzo Lucca che avrà subito una grande chance per rilanciare la sua candidatura da titolare anche quando arriverà il sostituto di Lukaku. In difesa non è ancora pronto Buongiorno e dovrebbe toccare a Juan Jesus, come nelle ultime amichevoli essendo più dentro gli automatismi rispetto a Beukema, con Di Lorenzo e Olivera ai lati. Il dubbio che ci accompagnerà per tutta la stagione è tra i pali con Meret e Milinkovic-Savic a dividersi le partite e verrà sciolto in base alle caratteristiche della gara, come sottolineato ieri da Conte. Contro il Sassuolo di Grosso, abituato ad una pressione relativamente alza, dovrebbe toccare subito all'ex Torino.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla... Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla finestra
Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e... Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e 01"
Fantacalcio, 4 nomi da schierare per la 1^ giornata Fantacalcio, 4 nomi da schierare per la 1^ giornata
Altre notizie Serie A
Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla... Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla finestra
Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo" Esclusiva TMWEvani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo"
Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire... Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire
Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e... Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e 01"
Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi... Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi
Malesani confessa: "Ammiro il modo di fare calcio di Italiano, Baroni e Fabregas"... Malesani confessa: "Ammiro il modo di fare calcio di Italiano, Baroni e Fabregas"
Juventus, il PSG gioca al rialzo per Kolo Muani: Comolli tratta ma studia anche un'alternativa... Juventus, il PSG gioca al rialzo per Kolo Muani: Comolli tratta ma studia anche un'alternativa
Il Bologna riparte dall'Olimpico, Freuler: "Entrando in campo verranno un po' di... Il Bologna riparte dall'Olimpico, Freuler: "Entrando in campo verranno un po' di brividi"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto
2 Il nuovo centrocampo dell'Inter con Sucic e Diouf: una bocciatura per Asllani
3 L'arrivo di Boniface incarta la Juventus per Vlahovic. Che ora rischia di rimanere
4 Peruzzi: "Non mi pento di aver lasciato il mondo del calcio. Sto bene così come sto"
5 Milan, attesa per la firma di Boniface: e per l'alternativa adesso servirebbe un blitz
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Lucumí: "Il Bologna ci ha sempre detto che con l'offerta giusta sarebbe partito"
Immagine top news n.1 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.2 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
Immagine top news n.3 L'infortunio di Lukaku? Conte: "Non sia un alibi. Troveremo una soluzione senza piangerci addosso"
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini mette sul mercato Pellegrini: "Il club non vuole rinnovare, situazione chiara"
Immagine top news n.5 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.6 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.7 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.2 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.4 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Bonanni: ”Pellegrini deve lasciare la Roma, ma è prigioniero del suo ingaggio”
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.3 Chi rischia di più tra Roma e Lazio alla prima giornata? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Oggi parte la Serie A, Vaciago: "Lo critichiamo ma bentornato campionato, amore mio"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla finestra
Immagine news Serie A n.3 Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo"
Immagine news Serie A n.4 Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire
Immagine news Serie A n.5 Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e 01"
Immagine news Serie A n.6 Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, per il reparto offensivo spunta l’idea Mattia Aramu
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si entra nel vivo della 1ª giornata: oggi chiusura con Monza-Mantova. Il programma
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Monza-Mantova: subito un test importante per Bianco. Possanzini punta su Mancuso
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Juve Stabia: Abate e Chiappella pronti all'esordio
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Empoli-Padova: gli azzurri puntano in alto, i biancoscudati provano il blitz
Immagine news Serie B n.6 Pescara ko col Cesena. Olzer: "Ci sono amarezza è incazzatura, ma è solo la prima di 38 gare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Lopez: "Non siamo ancora al top, ma sono fiducioso che si possa fare bene"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 1ª giornata: oggi si parte con Torres-Pontedera. Il programma completo
Immagine news Serie C n.3 Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi
Immagine news Serie C n.4 Ginestra batte Liverani: il mister del Guidonia è il primo a richiedere l'uso del FVS
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 1ª giornata - L'Arezzo cala subito il colpo, scivola la Ternana in quel di Livorno
Immagine news Serie C n.6 'Igor, questa sarà sempre casa tua': il Livorno omaggia Protti, presente stasera al 'Picchi'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, oggi altre due gare in programma: la 1ª giornata si chiude domani
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.3 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?