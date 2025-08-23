Napoli, il messaggio di Conte e l'inizio con il 4-1-4-1: tre acquisti subito titolari

"Armiamoci perché ci sarà da combattere", s'è chiusa così la conferenza stampa di un elettrico e motivatissimo Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium che apre la stagione dei Campioni d'Italia ed il campionato di Serie A. Il tecnico del Napoli ha immediatamente tagliato corto sull'infortunio di Romelu Lukaku, non volendo alibi di nessun tipo e ricordando ciò che è già accaduto la scorsa stagione: "E' un infortunio importante per un giocatore che aveva un peso specifico, l'ha avuto l'anno scorso nello Scudetto, ma sappiamo benissimo che durante l'anno possono capitare queste situazioni. Qualcosa di importante è accaduto anche l'anno scorso, non solo come infortuni ma pure di mercato, qualcosa che sembra che faccia cadere tutto, ma questi ragazzi hanno dimostrato di far fronte a tutto quindi niente ricerca di alibi ma delle soluzioni. L'abbiamo fatto già l'anno scorso ad ogni difficoltà, senza mai piangere. L'infortunio fa parte del gioco, come il mercato, e facciamo splendere quelli che abbiamo", il passaggio di Antonio Conte che, pur ammettendo il ruolo di favorita o una delle favorite, obbligatorio per chi ha lo Scudetto sulle maglie, a più riprese ha ricordato ciò che è accaduto due anni fa: "Non è mai successo a Napoli di ripetersi dopo lo Scudetto e quando siamo partiti favoriti dopo lo Scudetto nonostante gli Osimhen, Kvara, Zielinski, avendo perso solo Kim e facendo pure un mercato da 100mln, siamo arrivati decimi. Deve essere imposto bene nella mente di tutti, anche dell'ambiente perché si vince tutti, si festeggia tutti, nell'eventualità si perde tutti. Sarà difficile, un campionato difficile, con tante squadre attrezzate".

La terza opzione senza punte

In attesa di un rinforzo sul mercato, con il nome di Hojlund sempre più caldo, Antonio Conte ha rivelato anche di una terza opzione oltre al 4-3-3 ed il 4-1-4-1 provato nei ritiri estivi. Con una sola punta a disposizione (c'è anche Cheddira, convocato in caso di emergenza, ma atteso dall'Udinese alle visite mediche) il tecnico valuta anche una nuova soluzione, probabilmente con un falso nove qualora debba fare a meno pure di Lucca, anche se fosse solo per uno spezzone di partita: "E' inevitabile, bisogna lavorare per trovare soluzioni, sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde della squadra, abbiamo fatto anche acquisti mirati per il 4-3-3, ma abbiamo dimostrato l'anno scorso che ci sono anche altre strade, un allenatore deve essere bravo a percorrerle, senza snaturare le caratteristiche e cercando di far giocare quelli migliori. Dopo l'infortunio di Romelu valutiamo anche una terza opzione perché ora abbiamo una sola punta e dobbiamo pensare anche di giocare senza quella punta".

Conte subito con il 4-1-4-1 e tre novità dal primo minuto

Col Sassuolo subito la novità provata quest'estate per tenere in campo i quattro centrocampisti (e dare anche più tempo a Lang di ambientarsi e smaltire una preparazione a cui era decisamente poco abituato) . 4-1-4-1 dunque con Politano a destra, Anguissa, Lobotka, De Bruyne in mezzo e McTominay falso esterno come già fatto nel finale di campionato, alle spalle di Lorenzo Lucca che avrà subito una grande chance per rilanciare la sua candidatura da titolare anche quando arriverà il sostituto di Lukaku. In difesa non è ancora pronto Buongiorno e dovrebbe toccare a Juan Jesus, come nelle ultime amichevoli essendo più dentro gli automatismi rispetto a Beukema, con Di Lorenzo e Olivera ai lati. Il dubbio che ci accompagnerà per tutta la stagione è tra i pali con Meret e Milinkovic-Savic a dividersi le partite e verrà sciolto in base alle caratteristiche della gara, come sottolineato ieri da Conte. Contro il Sassuolo di Grosso, abituato ad una pressione relativamente alza, dovrebbe toccare subito all'ex Torino.