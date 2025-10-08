Napoli, infortunio Lobotka: come Conte può cambiare il centrocampo

La sosta arriva al momento giusto per il Napoli. L'infermeria è piena e le due settimane di stop saranno utili a Castel Volturno per recuperare Alessandro Buongiorno, avvicinare il recupero di Amir Rrahmani e gestire diversi giocatori arrivati col serbatoio della benzina vuoto al termine del primo tour de force. C'è comunque apprensione per gli ultimi due problemi muscolari ed oggi, in questo senso, se ne saprà di più attraverso gli esami strumentali. In attesa di novità su Matteo Politano, dalla Slovacchia sono arrivate conferme sul problema di Stanislav Lobotka che potrebbe - nella peggiore delle ipotesi -aver rimediato uno stiramento.

I tempi di recupero

Gli esami quest'oggi chiariranno nel dettaglio l'entità dell'infortunio e la tempistica, ma se dovessero essere confermate le indiscrezioni il play azzurro potrebbe saltare fino a 7 match, ovvero tutte le gare fino alla prossima sosta. In campionato dunque i match contro Torino, Inter, Lecce, Como e forse Bologna, e in Champions contro Psv Eindhoven ed Eintracht Francoforte. In casa Napoli ovviamente la speranza è di uno stop decisamente minore e con la sosta a dimezzare la tempistica.

Come cambia il centrocampo

Spazio ovviamente al sostituto naturale, Billy Gilmour, già autore di una buona prova nell'ultimo match contro il Genoa. Se lo slovacco dovesse saltare però le sette gare ravvicinate, sarà impossibile per lo scozzese giocarle tutte e quindi come alternative si farebbe largo l'adattamento di Kevin De Bruyne che, anche con Lobokta in campo, spesso arretra il suo raggio di azione in fase di costruzione. A quel punto spazio ad Elmas in mezzo in caso di conferma del 4-1-4-1 oppure cambio modulo con un centrocampista in meno ed un esterno sinistro puro per il 4-3-3.