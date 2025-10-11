Lecce, oggi seduta mattutina: Siebert out per stato febbrile, Perez e Morente a parte

Allenamento mattutino a Martignano per i giallorossi, che hanno svolto una partitella con alcuni calciatori della formazione Primavera. Assenti Jean e i nazionali Berisha, Ramadani, Coulibaly, Banda, Gaspar, Tiago Gabriel, Helgason, Camarda e Kovac. A riposo Siebert per uno stato febbrile. Pérez e Morente hanno svolto un lavoro personalizzato.

Mister Di Francesco - aggiunge il sito ufficiale del Lecce - ha concesso un giorno di riposo alla squadra, fissando il prossimo allenamento lunedì pomeriggio.

Le parole di Camarda (a segno su rigore) dopo Italia-Svezia U21 4-0

"Sono molto felice, tutto è un punto di partenza per allenarsi meglio, giorno per giorno. Sono contentissimo, primo per la prestazione che abbiamo fatto come squadra, siamo un bel gruppo e lo abbiamo dimostrato. Ci divertiamo, siamo un bel gruppo e lo dimostriamo. Il gol… Non sapevo che il ct non fosse un amante, mi è andata bene, sono rischi che un giocatore si prende. Io metto in campo quello che sono, istintivo, quello che mi viene al momento lo faccio senza problemi. Ibra non sarà contento? Mi dispiace (ride, ndr) ma sono contentissimo per la vittoria e per questo gol. Sono soddisfatto non tanto a livello personale, ma per la squadra. Si è visto un gruppo unito, anche se questa sera non ci sono stati molti ostacoli”.