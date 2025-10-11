Monza, brutte notizie dalle nazionali: infortunio muscolare per Alvarez
Brutte notizie dagli impegni delle nazionali in casa Monza. L’attaccante Agustin Alvarez, impegnato con il suo Uruguay in amichevole contro la Repubblica Dominicana allo stadio nazionale Bukit Jalil di Kuala Lumpur ha infatti accusato un problema fisico negli ultimi minuti di gara costringendo lo staff medico all’intervento e il ct Marcelo Bielsa al cambio.
Secondo quanto riferiscono i media sudamericani, in assenza di un referto ufficiale della Federcalcio, l’attaccante classe 2001 – autore di tre reti in 6 presenze coi biancorossi – ha riportato un infortunio muscolare che gli impedirà di partecipare all’amichevole contro l'Uzbekistan in programma lunedì prossimo alle 9:45 a Malacca, in Malesia.
Il giocatore dunque potrebbe far rientro anticipatamente in Italia per essere valutato dallo staff medico del club brianzolo e capire meglio l’entità del problema muscolare e gli eventuali tempi di recupero.