La Real Sociedad vuole Thiago Motta: lui prende tempo, non è convinto dal progetto

In attesa di trovare una nuova squadra che possa affidargli una panchina, il noto giornalista specializzato nel mercato internazionale Matteo Moretto ha fatto un punto sul futuro di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus dopo l'esonero dello scorso marzo.

Come rivelato dal giornalista sul proprio canale YouTube, il tecnico italo brasiliano era finito nella lista del Monaco dopo l'esonero di Adi Huetter, ma il club del Principato ha deciso di puntare su Sebastien Pocognoli, l’attuale tecnico dell’Union Saint-Gilloise. Adesso però per Thiago Motta potrebbero aprirsi le porte della Real Sociedad.

Il club basco, infatti, si trova al penultimo posto nella Liga e un'eventuale sconfitta alla ripresa del campionato potrebbe portare all'esonero dell'attuale allenatore Sergio Francisco. La Real Sociedad sta già valutando possibili sostituti e negli ultimi giorni avrebbe già contattato Thiago Motta, il quale ancora non ha detto né sì né no. Ha chiesto tempo perché vorrebbe un altro tipo di progetto.