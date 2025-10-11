Modena, le medie voto alla sosta di ottobre: solo note positive per Sottil. Gliozzi vola

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Modena.

In pochissimi avrebbero immaginato che a metà ottobre in vetta alla classifica ci sarebbe stata la formazione allenata da Andrea Sottil. Tanto che, stando alle pagelle di TMW, parlare di flop è sinceramente un’esagerazione dato che il calciatore dei Canarini con la media voto più bassa è Francesco Di Mariano è 5.93. Il migliore è, invece, Ettore Gliozzi con 6,64.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Gliozzi (Modena) 6.64 (7)

2. Santoro (Modena) 6.57 (7)

3. Adorni (Modena) 6.33 (6)

4. Sersanti (Modena) 6.33 (6)

5. Tonoli (Modena) 6.29 (7)