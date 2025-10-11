Mantova, le medie voto alla sosta di ottobre: fra il migliore e il peggiore distanza quasi nulla

La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. Fra top e flop ecco il meglio e il peggio in casa Mantova.

Con quattro soli punto ottenuti in sette giornate parlare di top e flop della rosa a disposizione di Davide Possanzini è quanto mai complesso. Anche perché, pagelle di TMW alla mano, la distanza fra la media voto del migliore dei virgiliani (Fiori) e il peggiore (Bani) è inferiore al punto. A riprova di come la società lombarda fin dal primo match in programma dopo la sosta debba cambiare nettamente marcia.

* Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze.

TOP5

1. Fiori (Mantova) 6.30 (5)

2. Festa (Mantova) 6.21 (7)

3. Trimboli (Mantova) 6.00 (7)

4. Cella (Mantova) 6.00 (5)

5. Mancuso (Mantova) 5.92 (6)