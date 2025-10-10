Gattuso fa le prove di formazione per l'Estornia, Ibra parla di Leao: le top news delle 13

Prove di formazione per l'Italia in vista della partita di domani a Tallinn contro l'Estonia valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il ct azzurro ha mischiato inizialmente un po' le carte utilizzando sia il 4-4-2 che il 4-2-3-1, ma la scelta definitiva ricadrà sul primo modulo con lo schieramento che dovrebbe essere certo anche negli uomini. Davanti a Donnarumma la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni e la coppia Calafiori-Bastoni al centro mentre a centrocampo ci saranno Tonali e Barella in mediana con Cambiaghi e Spinazzola sulle corsie laterali. Il giocatore del Napoli dovrebbe dunque essere avanzato a destra in quello che nelle ultime uscite è stato il posto di Politano, oggi infortunato, mentre il laterale del Bologna prenderà il posto di Zaccagni.

Zlatan Ibrahimovic, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato dell'errore a Torino di Rafael Leao: "C’è un allenatore, se posso aiutare senza disturbare lo faccio - si è soffermato -. Ma non vai sopra l’allenatore, lo metti solo in difficoltà. Io posso essere più amico di lui dei giocatori, poi sono sempre Ibra con l’esperienza di Ibra. Prima avevo solo la modalità strong, ora ho imparato che per entrare nella testa dei giocatori a volte devi essere più soft.

Lunga intervista al tecnico della Roma Gian Piero Gasperini quest'oggi, al Corriere dello Sport. Tanti i temi toccati dall'allenatore a partire dal suo approdo nella Capitale, con le avances di Raneri partite già a dicembre. "Non sapevo cosa avrei fatto a giugno ma avevo intuito che sarebbe stato l’ultimo anno a Bergamo" ha raccontato l'allenatore piemontese, spiegando come già un anno prima fosse vicino a salutare l'Atalanta dopo aver parlato con il Napoli. La vittoria dell'Europa League, però, cambiò tutto e instillò nella mente di Gasperini che avrebbe potuto fare uno step ulteriore. Oggi invece la scelta della Roma: "In Italia, insieme a Napoli, è la piazza più appassionata e appassionante, con la differenza che gli azzurri hanno vinto. Lo stimolo è elevatissimo".