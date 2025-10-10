Genoa, buone indicazioni per Vieira al "Signorini": poker nel test mattutino contro l'Entella

Il Genoa si è aggiudicata il test al "Signorini" contro l'Entella. La squadra di Patrick Vieira si è imposta per 4-1 sui biancocelesti allenati da Andrea Chiappella che venerdì prossimo sfideranno la Sampdoria al "Sannazzari" nel derby regionale. Botta e risposta nella prima frazione di gara fra i padroni di casa che hanno sbloccato il punteggio con Valentin Carboni abile a superare Del Frate con una conclusione a giro dalla distanza. La risposta arriva pochi giri di lancetta più tardi con Tommaso Fumagalli che trafigge Siegrist.

Nella ripresa tradizionale girandola di cambi e il Grifone ha messo ancora il muso davanti con Morten Thorsby che ha deviato di testa in fondo al sacco un cross sempre di Carboni. I rossoblù, dopo che Ankeye si è divorato tutto solo davanti a Siegrist la palla del pareggio, hanno allungato con Lorenzo Colombo (a segno dopo una bella combinazione con Vitinha) e con Lorenzo Venturino che ha sradicato il pallone dai piedi di Dalla Vecchia e ha superato Siaulys con una conclusione ravvicinata.

Buone indicazioni arrivano dal campo per mister Vieira da quei giocatori che finora hanno avuto meno minutaggio. Stesso discorso, malgrado il passivo, per Chiappella che può prepararsi alla sfida in programma a Chiavari fra una settimana contro i blucerchiati di Donati.