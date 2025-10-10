Stipendi Lecce, cenerentola non abita più qui. Quasi 3 milioni lordi in esuberi
Sorpresa nella classifica del monte ingaggi di Serie A: secondo i calcoli portati avanti dal portale specializzato Capology il Lecce da quest'anno ha perso il primato inverso e non occupa più l'ultimo posto della graduatoria.
Al netto di una distanza comunque minima che separa il Lecce dalla nuova squadra più 'parsimoniosa' della Serie A, che adesso è diventato il Pisa, nel club salentino pesano anche le situazioni di alcuni calciatori rimasti in esubero e quindi a stipendio. Tra questi il secondo e il terzo più pagati della squadra, Guilbert e Maleh, ai quali aggiungere anche Rafia, che grava in misura minore. Sopra il milione lordo anche due nuovi acquisti come Sottil e Stulic, l'erede designato di Krstovic.
MONTE INGAGGI LECCE 2025/26 (19,6 milioni di euro lordi, 11,2 netti)
Francesco Camarda - 1,5 milioni di euro lordi l'anno (0,8 netti)
Frederic Guilbert - 1,3 lordi (0,7 netti)
Youssef Maleh - 1,1 lordi (0,6 netti)
Wladimiro Falcone - 1,1 lordi (0,6 netti)
Riccardo Sottil - 1,1 lordi (0,6 netti)
Nikola Stulic - 1,1 lordi (0,6 netti)
Antonino Gallo - 1 lordo (0,5 netti)
Jamil Siebert - 0,9 lordi (0,5 netti)
Lassana Coulibaly - 0,8 lordi (0,6 netti)
Tete Morente - 0,7 lordi (0,4 netti)
Gaby Jean - 0,7 lordi (0,4 netti)
Filip Marchwinski - 0,7 lordi (0,4 netti)
Lameck Banda - 0,6 lordi (0,5 netti)
Kialonda Gaspar - 0,6 lordi (0,3 netti)
Ylber Ramadani - 0,6 lordi (0,5 netti)
Christian Fruchtl - 0,6 lordi (0,3 netti)
Santiago Pierotti - 0,6 lordi (0,3 netti)
Konan N'Dri - 0,6 lordi (0,3 netti)
Danilo Veiga - 0,5 lordi (0,3 netti)
Hamza Rafia - 0,4 lordi (0,2 netti)
Balthazar Pierret - 0,4 lordi (0,2 netti)
Alex Sala - 0,4 lordi (0,2 netti)
Medon Berisha - 0,4 lordi (0,2 netti)
Christ-Owen Kouassi - 0,4 lordi (0,2 netti)
Corrie Ndaba - 0,3 lordi (0,2 netti)
Tiago Gabriel - 0,3 lordi (0,2 netti)
Mohamed Kaba - 0,3 lordi (0,3 netti)
Matias Perez - 0,2 lordi (0,1 netti)
Vernon Addo - 0,1 lordi (0,1 netti)
Jasper Samooja - 0,1 lordi (0,1 netti)
Olaf Gorter - 0,1 lordi (0,1 netti)
Niko Kovac - 0,1 lordi (0,1 netti)
Plamen Penev - 0,1 lordi (0,1 netti)
Thorir Helgason - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
