Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti

Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli espertiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:08Serie A
TMWRadio Redazione

Dopo il pari con il Copenhagen in Champions League, Antonio Conte ha parlato così del suo Napoli: "Avremmo tante attenuanti ma stasera non possono valere, perché eravamo in controllo e questa partita, per come si era messa, andava vinta. È la quarta partita di fila che facciamo fatica e questa gara forse dice che non siamo al livello di questa competizione, perché abbiamo fatto solo 8 punti". Ma chi non vale la Champions, il Napoli o Conte? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "C'è la difficoltà di una squadra non titolare, che non ha i meccanismi e un uomo che sappia gestire certi momenti. E' come se la squadra fosse in un tunnel nella gestione della partita. Le assenze sono gravi, ma poi vediamo i numeri: la storia del Napoli dice che in 4 trasferte ha conquistato solo un punto, con o senza i protagonisti. Poi c'è da valutare il percorso dell'allenatore, che in 24 partite in trasferta ne ha perse 13, e vinte 7. Mettici tutto e la delusione è grande. Il Napoli ha quantomeno il dovere di passare il turno. Dispiace, perché è molto forte e si trova in un caos non spiegabile solo con gli infortuni. Ieri Conte l'ho compreso, è rimasto deluso. Cosa deve dire? Ma capisco la sofferenza del gruppo. Ora arriva la Juve. Altro aspetto è che il Napoli di Spalletti ha vinto con Osimhen e Kvaratskhelia, con gol a grappoli, oggi ci sono McTominay e Anguissa, ossia la costruzione è in mezzo al campo e davanti non segni quasi mai. Conte è un formidabile allenatore, ma la pagella non può essere perfetta in tutto e per ora in Champions è da 5. Ci sta. E comunque dico: senza Conte, dove sarebbe stato questo Napoli? E anche il mercato, ha dato ben poco finora".

Alessandro Renica: "Non si può semplificare il tutto con una domanda del genere, perché la stagione è lunga e non bisogna dimenticarci degli infortuni. il Napoli nel corso dei mesi ha perso dei giocatori fondamentali e il tema è capire come si è arrivati ad avere così tante assenze. Già con Anguissa, Rrahmani e Lukaku ieri le cose probabilmente sarebbero andate diversamente. La rosa ha tanta qualità, ma la coperta è sempre corta. Se il Napoli fosse arrivato nelle condizioni che aveva nella Supercoppa ora la situazione sarebbe differente. Il punto è perché non ci è arrivato e a tal proposito qualche critica a Conte ci può stare".

Enzo Bucchioni: "La campagna acquisti non è stata azzeccata. Quando vedi giocatori come Lang, Lucca, Gutierrez, tutti i nuovi o quasi che stanno facendo fatica...quel Napoli che ci sembrava competitivo anche per la Champions non è così. Se avessi avuto sostituti pronti, avresti fatto diversamente. E poi tutti gli infortuni. Da cosa derivano? Biusogna chiederselo. Tornando alla partita di ieri sera, non mi è piaciuta la gestione di Conte. La partita andava congelata, dopo il vantaggio dovevi mettere dentro Beukema, dovevi chiudere gli spazi e gestire".

Fabio Santini: "Ho una mia teoria: non vedo più Conte sul pezzo, già da un po', nel Napoli. Infortuni, campagna acquisti sbagliata, ok, ma non lo vedo più sul pezzo. Ed è la cosa più preoccupante, non solo per il proseguimento in Champions ma anche per il campionato. Penso che Conte sia uno dei più grandi allenatori al mondo, il migliore italiano in campionato, non lo vedo più sul pezzo. Qualcosa deve essere successo. Quando scatta il secondo anno qualcosa accade e poi se ne va".

Guido De Carolis: "Secondo me hanno avuto troppi infortuni. Nessuno contestava il mercato del Napoli in estate, hanno speso alla fine. Avrai speso male, ma sono stati anche sfortunati. Non voglio difendere Conte, sembra uno che non sa più gestire lo spogliatoio o fare una preparazione. Ha sempre avuto una squadra in palla, vinto Scudetti, ora non è più capace? Paga gli infortuni, 19 sono tanti e chiunque avrebbe fatto fatica a gestirli. Conte ha sempre fatto fatica in Champions, e anche questo è un dato di fatto. E quest'anno il Napoli spesso ha fatto brutte figure. 8 punti per una squadra come il Napoli sono pochi. Non meriterebbe di andare ai playoff".

Angelo Forgione: "E' vero che il Napoli di Conte non stia rispettando l'andamento del Napoli di ADL in Champions. Sarri ha fatto qualcosa di meglio, anche Spalletti, Mazzarri anche con un Napoli più modesto. Detto questo, è verissimo anche che ci sono le assenze e fa bene Conte a non utilizzarle in questa partita. L'hai giocata per vincere nel primo tempo, hai segnato, il problema è il secondo tempo con una gestione scellerata. Non hai ammazzato la partita. Eri in vantaggio e in 11 contro 10, non dovevi farli rientrare in partita". 

Articoli correlati
Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo... Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo le cessioni
Napoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino Napoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino
Galatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata... Galatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata
Altre notizie Serie A
Napoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino TMWNapoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino
Stoccarda, Hoeness: "La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottavi" Live TMWStoccarda, Hoeness: "La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottavi"
Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas... Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas
Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti TMW RadioNapoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Galatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata... TMWGalatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata
Bologna, Italiano: "Orsolini out. Difesa? Vitik da valutare, Heggem dovrebbe riposare"... Bologna, Italiano: "Orsolini out. Difesa? Vitik da valutare, Heggem dovrebbe riposare"
Divieto di trasferta ai tifosi. Gasperini: "L'eterno problema, per pochi vengono... Divieto di trasferta ai tifosi. Gasperini: "L'eterno problema, per pochi vengono penalizzati tutti"
Inter, l'analisi del ko contro l'Arsenal da parte degli opinionisti TMW RadioInter, l'analisi del ko contro l'Arsenal da parte degli opinionisti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio
5 Romagnoli, la Lazio e la promessa mai mantenuta: perché il centrale è pronto all'addio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ultimo saluto a Rocco Commisso: a New York è iniziato il funerale del presidente della Fiorentina
Immagine top news n.1 Roma in Europa League, ma Gasperini avvisa il Milan: "La nostra attenzione ora è al campionato"
Immagine top news n.2 Il mercato del Napoli (per ora) resta a saldo zero: cosa ha deciso il consiglio federale
Immagine top news n.3 Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Immagine top news n.4 Mourinho e gli allenatori senza storia. Lo Special One ha chiamato in causa l'Inter di Chivu?
Immagine top news n.5 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine top news n.6 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Immagine top news n.7 Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: "Meriti a loro, pronti in caso di playoff"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Immagine news Serie A n.2 Inter, l'analisi del ko contro l'Arsenal da parte degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Napoli, Conte l'ha gestita male. Inter, certe big sono inarrivabili ora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stoccarda, Hoeness: "La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottavi"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino
Immagine news Serie A n.3 Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas
Immagine news Serie A n.4 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Immagine news Serie A n.5 Galatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Italiano: "Orsolini out. Difesa? Vitik da valutare, Heggem dovrebbe riposare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, innesto greco per la difesa: depositato il contratto di Chrysopoulos
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Sounas: "Il ko contro la Carrarese fa male. Spezia? Ricordiamoci l'andata"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, rischio porte chiuse al Menti: si attende la nota ufficiale del Giudice Sportivo
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro alla vigilia del derby: "Empoli veloce e tecnico, serve grande concentrazione"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Riccio a Roma per le visite mediche. Domani la firma sul nuovo contratto
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Yeboah: “Siamo in un buon momento, ma è ancora tutto aperto”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, nuovo innesto in attacco: arriva Pannitteri. Figlio dell'indimenticabile Cicco
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Tesser saluta la Triestina. Torna Marino
Immagine news Serie C n.3 Triestina, risoluzione consensuale con Tesser. In panchina torna Marino
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica in trattativa per l'addio: lo attende la panchina del Giugliano
Immagine news Serie C n.5 Renica sul Napoli: “Rosa di qualità, ma coperta sempre corta. Buongiorno in difficoltà”
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Ndoye in prestito all'Albalonga. Risoluzione contrattuale per Malva
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?