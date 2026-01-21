TMW Radio Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti

Dopo il pari con il Copenhagen in Champions League, Antonio Conte ha parlato così del suo Napoli: "Avremmo tante attenuanti ma stasera non possono valere, perché eravamo in controllo e questa partita, per come si era messa, andava vinta. È la quarta partita di fila che facciamo fatica e questa gara forse dice che non siamo al livello di questa competizione, perché abbiamo fatto solo 8 punti". Ma chi non vale la Champions, il Napoli o Conte? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "C'è la difficoltà di una squadra non titolare, che non ha i meccanismi e un uomo che sappia gestire certi momenti. E' come se la squadra fosse in un tunnel nella gestione della partita. Le assenze sono gravi, ma poi vediamo i numeri: la storia del Napoli dice che in 4 trasferte ha conquistato solo un punto, con o senza i protagonisti. Poi c'è da valutare il percorso dell'allenatore, che in 24 partite in trasferta ne ha perse 13, e vinte 7. Mettici tutto e la delusione è grande. Il Napoli ha quantomeno il dovere di passare il turno. Dispiace, perché è molto forte e si trova in un caos non spiegabile solo con gli infortuni. Ieri Conte l'ho compreso, è rimasto deluso. Cosa deve dire? Ma capisco la sofferenza del gruppo. Ora arriva la Juve. Altro aspetto è che il Napoli di Spalletti ha vinto con Osimhen e Kvaratskhelia, con gol a grappoli, oggi ci sono McTominay e Anguissa, ossia la costruzione è in mezzo al campo e davanti non segni quasi mai. Conte è un formidabile allenatore, ma la pagella non può essere perfetta in tutto e per ora in Champions è da 5. Ci sta. E comunque dico: senza Conte, dove sarebbe stato questo Napoli? E anche il mercato, ha dato ben poco finora".

Alessandro Renica: "Non si può semplificare il tutto con una domanda del genere, perché la stagione è lunga e non bisogna dimenticarci degli infortuni. il Napoli nel corso dei mesi ha perso dei giocatori fondamentali e il tema è capire come si è arrivati ad avere così tante assenze. Già con Anguissa, Rrahmani e Lukaku ieri le cose probabilmente sarebbero andate diversamente. La rosa ha tanta qualità, ma la coperta è sempre corta. Se il Napoli fosse arrivato nelle condizioni che aveva nella Supercoppa ora la situazione sarebbe differente. Il punto è perché non ci è arrivato e a tal proposito qualche critica a Conte ci può stare".

Enzo Bucchioni: "La campagna acquisti non è stata azzeccata. Quando vedi giocatori come Lang, Lucca, Gutierrez, tutti i nuovi o quasi che stanno facendo fatica...quel Napoli che ci sembrava competitivo anche per la Champions non è così. Se avessi avuto sostituti pronti, avresti fatto diversamente. E poi tutti gli infortuni. Da cosa derivano? Biusogna chiederselo. Tornando alla partita di ieri sera, non mi è piaciuta la gestione di Conte. La partita andava congelata, dopo il vantaggio dovevi mettere dentro Beukema, dovevi chiudere gli spazi e gestire".

Fabio Santini: "Ho una mia teoria: non vedo più Conte sul pezzo, già da un po', nel Napoli. Infortuni, campagna acquisti sbagliata, ok, ma non lo vedo più sul pezzo. Ed è la cosa più preoccupante, non solo per il proseguimento in Champions ma anche per il campionato. Penso che Conte sia uno dei più grandi allenatori al mondo, il migliore italiano in campionato, non lo vedo più sul pezzo. Qualcosa deve essere successo. Quando scatta il secondo anno qualcosa accade e poi se ne va".

Guido De Carolis: "Secondo me hanno avuto troppi infortuni. Nessuno contestava il mercato del Napoli in estate, hanno speso alla fine. Avrai speso male, ma sono stati anche sfortunati. Non voglio difendere Conte, sembra uno che non sa più gestire lo spogliatoio o fare una preparazione. Ha sempre avuto una squadra in palla, vinto Scudetti, ora non è più capace? Paga gli infortuni, 19 sono tanti e chiunque avrebbe fatto fatica a gestirli. Conte ha sempre fatto fatica in Champions, e anche questo è un dato di fatto. E quest'anno il Napoli spesso ha fatto brutte figure. 8 punti per una squadra come il Napoli sono pochi. Non meriterebbe di andare ai playoff".

Angelo Forgione: "E' vero che il Napoli di Conte non stia rispettando l'andamento del Napoli di ADL in Champions. Sarri ha fatto qualcosa di meglio, anche Spalletti, Mazzarri anche con un Napoli più modesto. Detto questo, è verissimo anche che ci sono le assenze e fa bene Conte a non utilizzarle in questa partita. L'hai giocata per vincere nel primo tempo, hai segnato, il problema è il secondo tempo con una gestione scellerata. Non hai ammazzato la partita. Eri in vantaggio e in 11 contro 10, non dovevi farli rientrare in partita".