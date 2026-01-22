Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."

"Io capisco che indossare questa maglia per un napoletano sia pesante, ma parliamo di un ragazzo che da agosto ha giocato quasi 100 minuti totali”. Salvatore Lodi, presidente della Scuola Calcio Fratelli Lodi, uno degli scopritori di Antonio Vergara, parla così del centrocampista del Napoli su Radio Tutto Napoli, radio tematica del gruppo TMW: “Scende in campo in Champions League, in una partita decisiva per i play-off, e fa una buonissima prestazione. Voglio ricordare a tutti che i tre tiri in porta li ha fatti solo lui, e per millimetri non sono entrati. Io penso che il ragazzo si sia comportato benissimo. Può fare ancora di più, certo, ma diamogli tempo. Leggo commenti ridicoli che fanno male sia al Napoli sia a chi li legge.

Gol sfiorato nel primo tempo? Le dico la verità: a casa mia si è rotta una bottiglia. Ero convintissimo che la palla fosse entrata. Va bene così, però. Il ragazzo ha dimostrato tanto coraggio. Personalità non gli manca: coraggio, coraggio, coraggio.

Ieri era in una città freddissima, un ghiacciolo… ma si è sciolto subito. È partito forte, subito forte. Avete visto tutti la partita. Avete notato anche quel recupero sul calcio d’angolo, quando scivola per riprendere la palla? Quello è il suo marchio di fabbrica. È un ragazzo eccezionale, perbene. Ed è un giocatore vero. Non è un “ragazzino”: ha 23 anni. Non è da tutti giocare una partita del genere, con quella pressione. Ha avuto coraggio.

La sostituzione? La partita è stata studiata nei dettagli. Ha fatto stancare gli avversari e poi ha messo forza fresca. Ci si aspettava qualcosa in più dalla panchina, ma non è arrivato nulla. Antonio nel primo tempo è stato eccellente: tre tiri in porta. Nel secondo tempo, quando ha calciato, la palla gli è rimasta un po’ sotto e l’ha colpita di sinistro. Peccato. Ma sbagliava Cristiano Ronaldo sotto porta, figuriamoci se possiamo crocifiggere Vergara".