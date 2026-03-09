Sospetta fascite plantare per Vergara, il medico del Lecce: "Ecco cosa può generarla"

Antonio Vergara, centrocampista offensivo del Napoli, è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo nella partita dell'ultimo fine settimana di Serie A contro il Torino e per il classe 2003 i sospetti vertono su una fascite plantare.

Per provare ad approfondire il tema dell'infortunio di Vergara, Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato un professionista del settore sanitario come Giuseppe Congedo, responsabile medico del Lecce. Il quale ha detto: "Possono essere dovute a un’alterazione della conformazione del piede, oppure anche a terreni di gioco troppo duri, o ancora a scarpe non adatte. Bisogna fare una diagnosi precisa. Poi vedere da che cosa è stata causata questa fascite plantare".

Prosegue quindi Congedo, parlando della differenza nei tempi di recupero tra Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku: "Dipende dall’atleta, da quelle che sono le sue qualità fisiologiche e muscolari, per cui c’è chi recupera leggermente prima, chi è in forma prima, chi dopo, ma è legato non all’infortunio che c’è, ma è legato proprio a quella che è la sua fisicità".

Conclusione sui calendari troppo fitti: "Tutti quanti abbiamo degli infortuni numerosissimi, senz’altro le partite così frequenti che non permettono un buon recupero muscolare. Oggi si gioca a un’intensità veramente notevole, per cui è spiegabilissimo questo tipo di infortuni".