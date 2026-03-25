TMW Slovacchia, c'è ottimismo per il ritorno di Lobotka. Ma Calzona deve fronteggiare emergenza

La Slovacchia di Mister Calzona domani sfiderà il Kosovo nei playoff per la qualificazione al Mondiale. La Nazionale, sotto la guida del tecnico ex Napoli, è stata una delle sorprese in Germania all'Europeo, oltre a giocare un sorprendente girone di qualificazione. Un percorso che è valso il premio dalla Federazione come miglior tecnico slovacco dell’anno.

La situazione è però complicata. Le defezioni in vista del playoff sono parecchie, a partire da Capitan Škriniar (presente comunque in ritiro al fianco dei suoi compagni) e dal compagno di reparto Satka. Nulla da fare anche per Schranz, capocannoniere di Euro24 e per il suo partner d’attacco Bozenik, attaccante dello Stoke City. Sempre sul fronte offensivo out anche Bobček, capocannoniere del campionato polacco.

L'unica buona notizia è quella di un possibile impiego di Lobotka. Da valutare, infine, le condizioni di Haraslin e di Leo Sauer, stellina del Feyenoord, titolare nella prestigiosa vittoria nel girone di qualificazione contro la Germania. Il bollettino si chiude con Suslov dell’Hellas Verona: convocato ma appena rientrato in campo dopo la rottura del crociato. E Gyomber, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, le cui condizioni saranno valutate direttamente domani. Il tecnico, durante la conferenza stampa, ha preferito non enfatizzare le tante assenze, preferendo cerchiare la sfida con il Kosovo.