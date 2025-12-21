Napoli, visto? Mainoo resta a casa: Aston Villa-Manchester United, le formazioni ufficiali
"Non farò nulla a Kobbie per colpa di qualcuno della sua famiglia". Eppure la maglietta "Liberate Kobbie Mainoo" del fratello Jordan Mainoo Hames ha generato delle conseguenze direttamente sul centrocampista inglese classe 2005, che è stato tagliato fuori non solo dall'undici titolare - il che non è una novità in stagione - ma anche dall'elenco dei convocati del match odierno contro l'Aston Villa.
Secondo le prime ricostruzioni della stampa inglese, tuttavia, il giocatore del Manchester United avrebbe riportato un piccolo infortunio ieri, per questo non risulterebbe nemmeno in panchina. Questa assenza non fa che alimentare, tuttavia, voci su un futuro sempre più lontano da Old Trafford per Mainoo. Con il Napoli in pressing totale.
Dalle formazioni ufficiali della gara valida per la 17esima giornata di Premier League, i padroni di casa si affidano a Dibu Martinez tra i pali dopo essere mancato per infortunio. Fuori invece l'ex Roma Digne. Lato Red Devils, inoltre Sesko parte titolare in attacco con Cunha-Mount a supporto, mentre l'ex Bologna Zirkzee resta incatenato alla panchina. In attesa di una chance dal primo minuto.
Aston Villa (4-4-2): Emiliano Martinez, Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen, Kamara, Onana, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins.
A disposizione: Bizot, Digne, García, Malen, Routh, Bogarde, Guessand, Hemmings, Buendia.
Allenatore: Emery.
Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Cunha, Mount; Sesko.
A disposizione: Bayindir, Heaton, Fredricson, Malacia, Martinez, J. Fletcher, Lacey, Mantato, Zirkzee.
Allenatore: Amorim.
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea 2-2
Bournemouth-Burnley 1-1
Brighton-Sunderland 0-0
Manchester City-West Ham 3-0
Wolverhampton-Brentford 0-2
Tottenham-Liverpool 1-2
Everton-Arsenal 0-1
Leeds-Crystal Palace 4-1
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Arsenal 39*
2. Manchester City 37*
3. Aston Villa 33
4. Chelsea 29*
5. Liverpool 29*
6. Sunderland 27*
7. Crystal Palace 26*
8. Manchester United 26
9. Everton 24*
10. Brighton 24*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 23*
13. Brentford 23*
14. Bournemouth 22*
15. Fulham 20
16. Leeds 19*
17. Nottingham 18
18. West Ham 13*
19. Burnley 11*
20. Wolverhampton 2*
*una partita in più
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30