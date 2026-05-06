Napoli, nome nuovo per la difesa: Manna pronto al blitz per un terzino dello Shakhtar

Il Napoli avrebbe già individuato uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss , il club azzurro è molto interessato a Vinicius Tobias, terzino destro brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Classe 2004, il difensore ha già maturato esperienze importanti tra Brasile, Ucraina e Spagna, vestendo anche la maglia del Real Madrid Castilla dopo gli inizi all’Internacional. Un profilo giovane ma già seguito da diversi club europei, anche grazie al possesso del passaporto comunitario.

Il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe mosso in anticipo rispetto alla concorrenza e starebbe lavorando per trovare un’intesa con lo Shakhtar, che valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro. La trattativa, però, resta complessa anche per l’interesse di altre società.



Nei prossimi giorni Manna potrebbe volare a Londra per provare ad accelerare ulteriormente i contatti e avvicinare la chiusura dell’operazione. Vinicius Tobias viene considerato uno dei profili più graditi per rinforzare la corsia destra e potrebbe diventare il primo acquisto estivo del Napoli.