De Zerbi e il successo Spurs sull'Aston Villa: "Quando Gallagher gioca così è come essere in 12"

Connor Gallagher è stato uno dei grandi protagonisti del successo del Tottenham sull'Aston Villa nell'ultima giornata di Premier League. Tre punti che hanno permesso agli Spurs di uscire dalla zona retrocessione, arrivati anche grazie al primo gol dal suo arrivo a gennaio dell'ex Chelsea e Atletico Madrid.

Il tecnico Roberto De Zerbi ha esaltato la prestazione del giocatore: "Di solito quando segni il primo gol con una nuova squadra senti una sorta di sollievo, ma per lui non è stato così. Era totalmente concentrato sul continuare a giocare bene, focalizzato e consapevole dell'importanza dei tre punti. Quando Gallagher gioca così, è come se fossimo in 12 in campo. Può fare l'attaccante, il centrocampista, l'esterno… Può stare in qualunque parte del campo. E' un grande giocatore che gioca con passione e ha grandi qualità".