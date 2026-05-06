Pellegatti apre all'addio di Allegri dal Milan: "Non so se voglia fare un altro anno con Furlani"

Sono settimane parecchio infuocate in casa Milan per quanto riguarda il finale di campionato e il conseguente futuro di Massimiliano Allegri. Con una vittoria nelle ultime cinque partite, i rossoneri hanno clamorosamente riaperto una corsa alla prossima Champions League che sembrava chiusa. Per questo motivo anche la permanenza del tecnico livornese sulla panchina del Diavolo non sembra poi così scontata.

Ad alimentare i dubbi su Allegri - sul quale si parla molto anche di un possibile ruolo come CT dell'Italia - ci ha pensato il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, il quale è intervenuto sul proprio canale YouTube proprio per dare alcuni aggiornamenti sull'allenatore.

"Da capire cosa farà Massimiliano Allegri", le parole di Pellegatti, che ha aggiunto: "Credo che un altro anno con Furlani non lo farà, mia sensazione. Se dovesse uscire Max, la candidatura andrebbe su Italiano, in odore di addio dal Bologna". Il giornalista ha poi aggiunto che, in generale, questa sessione estiva si preannuncia parecchio calda per il Milan: "A giugno potrebbero esserci decisioni e novità importanti. Vedo che ormai il focus dei tifosi sia proprio Giorgio Furlani. Non so bene cosa accadrà, ma immagino che Cardinale stia capendo la situazione. Signori, bastava prendere un attaccante da 25 milioni a gennaio e questi problemi probabilmente non sarebbero esistiti. Purtroppo il mercato non ha dato nulla. Rabiot e Modric due unici esempi, e poi basta".