Inter, il like di Jones a Thuram riaccende le voci: è il preferito di Chivu per il centrocampo

Un semplice “like” social ha riacceso voci e suggestioni attorno al mercato dell’Inter. Sotto a un post pubblicato da Marcus Thuram in omaggio a Kobe Bryant sono comparsi anche i nomi di Moussa Diaby e Curtis Jones, due profili già accostati ai nerazzurri nella scorsa finestra di gennaio.

Tra i due, però, la situazione più concreta riguarda proprio il centrocampista del Liverpool. Jones continua a piacere molto all’Inter e in particolare a Cristian Chivu, che lo considera un elemento ideale per aumentare intensità e qualità nel reparto mediano. La sua duttilità rappresenta uno dei punti di forza principali: può agire da interno, mezzala offensiva oppure alle spalle della punta, garantendo soluzioni diverse dal punto di vista tattico.

A gennaio il giocatore avrebbe già dato apertura al trasferimento e quella disponibilità non sarebbe cambiata. Il Liverpool, dal canto suo, si trova davanti a una scelta delicata: il contratto di Jones scade nel 2027 e, senza rinnovo, il rischio sarebbe quello di perderlo a parametro zero nel giro di un anno.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter aspetta quindi che i Reds fissino una valutazione ufficiale del cartellino. Molto dipenderà anche dalle risorse economiche disponibili: Oaktree ha messo a disposizione un budget tra i 40 e i 45 milioni, ai quali andranno aggiunti eventuali introiti derivanti dalle cessioni. In mezzo al campo, però, qualcosa potrebbe davvero muoversi.