Nubi sul futuro della Juve Stabia, la tifoseria chiama alla mobilitazione: sabato ci sarà un corte

Nonostante ci sia una stagione regolare da concludere e un play off da giocare in casa Juve Stabia l’attenzione è tutta sulle vicende societarie del club dopo l’addio del socio di maggioranza Solmate e un passaggio delle quote azionarie all’imprenditore Francesco Agnello, per la cifra simbolica di un euro, che è avvenuto in maniera molto rapida, ma anche poco trasparente visto che ancora non è stata depositata alcuna documentazione presso la FIGC. Senza contare che il nuovo proprietario, inviso alla piazza, potrebbe non superare i controlli sui requisiti di onorabilità previsti dalle NOIF.

Una situazione a cui si aggiunge il deferimento da parte della FIGC e che ha portato i due amministratori giudiziari a emettere un comunicato in cui si sottolinea la latitanza del nuovo acquirente e l’assenza di garanzie finanziarie: “Dando seguito a quanto già esposto nella conferenza stampa del 14 aprile, si evidenzia che la struttura societaria si è trovata improvvisamente priva del supporto del socio unico Solmate e si trova oggi a dover fronteggiare l’assoluta latitanza del nuovo acquirente Stabia Capital, il cui capitale sociale, di soli 2.000,00 euro, è apparso del tutto inadeguato a garantire la stabilità di una realtà sportiva professionistica”.

E così la piazza e la tifoseria ha deciso di farsi sentire chiamando a raccolta tutti coloro che hanno a cuore le sorti delle Vespe per un corteo di protesta, pacifico, che si terrà nella giornata si sabato con il concentramento previsto alle ore 16:00 presso la zona dell’hotel Miramare e che si snoderà per tutto il lungomare di Castellammare di Stabia fino ad arrivare alla sede del Comune. Come riporta Metropolisweb una delegazione di tifosi chiederà di incontrare il sindaco Vicinanza. L’obiettivo è ottenere risposte concrete sul futuro del club. La tifoseria vuole capire quali siano le intenzioni della proprietà e delle istituzioni.