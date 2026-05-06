L'agente di Lewandowski è arrivato a Barcellona. Ma la priorità è il rinnovo di Flick

In queste ore, racconta il Mundo Deportivo, l'agente Pini Zahavi è arrivato a Barcellona per portare avanti le trattative legate ai suoi assistiti. Il tema caldo è quello legato al rinnovo del tecnico blaugrana Hansi Flick.

L'allenatore e il club hanno già una base di accordo per rinnovare fino al giugno del 2028, più opzione per il 2029. E l'arrivo di Zahavi in Catalunya servirà per definire gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco il nuovo accordo.

Sullo sfondo anche la questione Robert Lewandowski: l'agente discuterà anche della possibilità, ad oggi remota, di un prolungamento col Barcellona dell'attuale contratto in scadenza al termine della stagione. Sul polacco, conferma il quotidiano spagnolo, ci sono forti sia Juventus che Milan, oltre a club sauditi e alcuni della MLS.