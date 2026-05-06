Salernitana, domani allenamento a porte aperte e test col Faiano. Tutte le informazioni
L’U.S. Salernitana 1919 comunica che nel pomeriggio di domani, giovedì 7 maggio, è in programma un allenamento congiunto a porte aperte allo stadio Arechi con l’U.S. Faiano 1965, compagine militante nel campionato di Promozione. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00. A seguire, mister Serse Cosmi incontrerà i giornalisti in conferenza presso la sala stampa.
L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle 14:00 esclusivamente nel settore Curva Sud.
Giornalisti, fotografi e persone con disabilità potranno accedere all’impianto attraverso il varco 2. I giornalisti potranno posizionarsi regolarmente in tribuna stampa; fotografi e persone con disabilità, ciascuna insieme al rispettivo accompagnatore, potranno accedere in Tribuna Verde sud.
La stampa dovrà accreditarsi inviando una mail all’indirizzo stampa@ussalernitana1919.it entro e non oltre le 13:00 di domani.
Si ricorda ai tifosi granata che anche in occasione dell’allenamento congiunto, così come nelle partite ufficiali, resta valido e va osservato il regolamento d’uso dell’impianto. Non sarà consentito al pubblico registrare o trasmettere immagini delle fasi di lavoro in campo in diretta su qualsiasi piattaforma. La società realizzerà la produzione video degli highlights dell’allenamento congiunto e della conferenza stampa dell’allenatore.
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