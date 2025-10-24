Juventus, troppe uscite fuori dalle righe per Tudor: il club gli chiede di evitare altri sfoghi

Gli sfoghi di Igor Tudor diventano un caso per la Juventus. Dopo un approccio in cui proprio la comunicazione ha rappresentato un punto di forza del tecnico croato, le ultime uscite dell’ex difensore non sono piaciute in società. Sul calendario, Tudor è uscito in due occasioni fuori dagli schemi: prima dopo la gara con l’Hellas Verona e poi alla vigilia della partita con il Real Madrid, chiamando in causa anche la Cremonese in un what if non particolarmente felice. Ma si annoverano anche il riferimento al mercato del Como - “Fabregas ha scelto i suoi giocatori” - e qualche inciampo, come per esempio quello al rigore negato con il Verona (quando in realtà fu concesso agli scaligeri un penalty che non c’era).

Una ridda di esternazioni che, secondo gazzetta.it, avrebbero convinto la società bianconera della necessità di un intervento. Così, secondo il portale del quotidiano sportivo, i vertici avrebbero chiesto a Tudor di evitare ulteriori sfoghi.

Se l’obiettivo del tecnico era difendere la squadra, nelle ultime uscite l’obiettivo è d’altra parte sembrato difendere soprattutto il proprio operato (“Con un altro calendario saremmo primi al 100%”). Una strategia comunicativa lontana, riterrebbero a Torino, da quello che dovrebbe essere il comportamento di chi rappresenta la società. Il caro vecchio stile Juventus.