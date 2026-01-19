Napoli, non solo Lucca: il Nottingham Forest punta anche il laterale Mathias Olivera
Non solo Lorenzo Lucca, il Nottingham Forest guarda in casa Napoli anche per un altro giocatore. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, secondo il quale gli inglesi vorrebbero pure Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano - scrive il quotidiano - può essere un sacrificio solo se le cessioni di Lucca e Noa Lang non si concretizzeranno.
Il punto di TMW su Lucca
Lorenzo Lucca è a un passo dalla cessione al Nottingham Forest. Il Napoli riscatterà nelle prossime ore il cartellino del centravanti che poi si trasferirebbe in Premier League, qualora dovesse arrivare la fumata bianca. Un'operazione da un milione di euro per il prestito, più 35 per il riscatto, cifre molto simili a quanto pagato in totale dal club di De Laurentiis (9 per il prestito, 26 per l'obbligo).
Sull'attaccante c'erano diversi club europei - anche il Benfica - ma il problema è sempre stato il riscatto. Quello che sembra impossibile, però, è evitare una flessione del suo cartellino se dovesse rimanere in una squadra con Hojlund e Lukaku, quindi praticamente sempre in panchina, per sei mesi.
