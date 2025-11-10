Uruguay, c'è Mathias Olivera tra i 27 convocati di Marcelo Bielsa
Diramata la lista dei convocati dell'Uruguay per le amichevoli contro Messico e Stati Uniti in programma il 15 e 18 novembre. Marcelo Bielsa ha chiamato 27 giocatori, tra cui Mathias Olivera del Napoli. Questo l'elenco:
PORTIERI: Fiermarin (Deportes Tolima), Mele (Monterrey)
DIFENSORI: Vina e Varela (Flamengo), Piquerez (Palmeiras), J. Rodriguez (Vasco da Gama), Olivera (Napoli), Caceres (América), Gimenez (Atlético Madrid), R. Araujo (Barcellona), Bueno (Wolverhampton)
CENTROCAMPISTI: De Arrascaeta (Flamengo), Martinez (Palmeiras), Sanabria (Atlético San Luis), Hormenchenko (Querétaro), Zalazar (Braga), M. Araujo (Sporting CP), Nandez (Al-Qadsiah), Ugarte (Manchester United)
ATTACCANTI: Torres (Palmeiras), Laquintana (Bragantino), Pellistri (Panathinaikos), B. Rodriguez e Aguirre(América), Vinas (Oviedo), L. Rodriguez (Neom)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.