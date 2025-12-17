TMW Napoli, un altro problema per Conte: Olivera non si allena per un affaticamento

Giorno di vigilia per il Napoli, arrivato ieri sera a Riad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana. Oggi, come di consueto in quest'occasione, è previsto il media-day, con la conferenza stampa di Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo, in programma per le 14 (ora italiana). Ma da qualche minuto la squadra è scesa in campo per la solita rifinitura del giorno prima, di cui il primo quarto d'ora è aperto ai media.

L'allenatore azzurro deve fare i conti con un'altra defezione, in una stagione fin qui tormentata dagli infortuni. A fermarsi stavolta è Mathias Olivera. Il difensore uruguaiano stamattina non si allena a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio. Resta da capire se l'ex Getafe riuscirà a recuperare almeno per la panchina per la semifinale di domani contro il Milan.

Ad ogni modo, a prescindere da questo problema, Olivera non dovrebbe partire titolare. Il favorito per la fascia sinistra, nel nuovo 3-4-2-1 di Antonio Conte, è Leonardo Spinazzola, già titolare nell'ultimo match di campionato contro l'Udinese. E proprio al Bluenergy Stadium il Napoli ha ritrovato un altro tassello sulla corsia mancina: Miguel Gutierrez, rientrato in campo nel finale di partita dopo l'infortunio. Il ballottaggio, dunque, ad oggi è tra quest'ultimo e proprio Spinazzola, con l'ex Roma in vantaggio.