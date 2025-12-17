Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Napoli, un altro problema per Conte: Olivera non si allena per un affaticamento

Napoli, un altro problema per Conte: Olivera non si allena per un affaticamentoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:53Serie A
Pierpaolo Matrone

Giorno di vigilia per il Napoli, arrivato ieri sera a Riad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana. Oggi, come di consueto in quest'occasione, è previsto il media-day, con la conferenza stampa di Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo, in programma per le 14 (ora italiana). Ma da qualche minuto la squadra è scesa in campo per la solita rifinitura del giorno prima, di cui il primo quarto d'ora è aperto ai media.

L'allenatore azzurro deve fare i conti con un'altra defezione, in una stagione fin qui tormentata dagli infortuni. A fermarsi stavolta è Mathias Olivera. Il difensore uruguaiano stamattina non si allena a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio. Resta da capire se l'ex Getafe riuscirà a recuperare almeno per la panchina per la semifinale di domani contro il Milan.

Ad ogni modo, a prescindere da questo problema, Olivera non dovrebbe partire titolare. Il favorito per la fascia sinistra, nel nuovo 3-4-2-1 di Antonio Conte, è Leonardo Spinazzola, già titolare nell'ultimo match di campionato contro l'Udinese. E proprio al Bluenergy Stadium il Napoli ha ritrovato un altro tassello sulla corsia mancina: Miguel Gutierrez, rientrato in campo nel finale di partita dopo l'infortunio. Il ballottaggio, dunque, ad oggi è tra quest'ultimo e proprio Spinazzola, con l'ex Roma in vantaggio.

Articoli correlati
Uruguay, c'è Mathias Olivera tra i 27 convocati di Marcelo Bielsa Uruguay, c'è Mathias Olivera tra i 27 convocati di Marcelo Bielsa
Napoli, Olivera: "Grande partita con l'Inter, stasera servirà lo stesso atteggiamento"... Napoli, Olivera: "Grande partita con l'Inter, stasera servirà lo stesso atteggiamento"
Milan-Napoli, altri problemi in difesa per Conte: indisponibili Spinazzola e Olivera... Milan-Napoli, altri problemi in difesa per Conte: indisponibili Spinazzola e Olivera
Altre notizie Serie A
Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: i tempi di recupero TMWAtalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: i tempi di recupero
Il Torino piomba su Kofler: duello con il Cagliari per il difensore del Sudtirol Il Torino piomba su Kofler: duello con il Cagliari per il difensore del Sudtirol
Empoli, allarme in difesa: infortunio alla caviglia con interessamento dei legamenti... Empoli, allarme in difesa: infortunio alla caviglia con interessamento dei legamenti per Lovato
De Vrij vuole lasciare l'Inter: tante opzioni sul tavolo. E Bastoni può rinnovare... De Vrij vuole lasciare l'Inter: tante opzioni sul tavolo. E Bastoni può rinnovare presto
Bologna, la difesa va rinforzata e non impoverita: Lucumì resta, tre nomi in entrata... Bologna, la difesa va rinforzata e non impoverita: Lucumì resta, tre nomi in entrata per gennaio
Da Morandi a Baggio, da Cremonini a Materazzi: quanti vip a Riad per la Supercoppa... Da Morandi a Baggio, da Cremonini a Materazzi: quanti vip a Riad per la Supercoppa
Il Torino con Petrachi cerca un difensore: nel mirino Carboni. E il Monza pensa a... Il Torino con Petrachi cerca un difensore: nel mirino Carboni. E il Monza pensa a Ilkhan
Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve... Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
2 Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre
4 Juve, riprende la preparazione: Spalletti cerca il sostituto di Koopmeiners
5 La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"
Immagine top news n.1 Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"
Immagine top news n.2 Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa
Immagine top news n.3 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Immagine top news n.4 Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane
Immagine top news n.5 Inter, l'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali
Immagine top news n.6 Torino, ecco chi rischia il taglio a gennaio: il ds Petrachi è già al lavoro
Immagine top news n.7 L’Inter parte per la Supercoppa. Dumfries operato, recupero da definire
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex rossoblù Rado: "Bologna, prova a vincere la Supercoppa. Odgaard deve giocare"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: i tempi di recupero
Immagine news Serie A n.3 Il Torino piomba su Kofler: duello con il Cagliari per il difensore del Sudtirol
Immagine news Serie A n.4 Empoli, allarme in difesa: infortunio alla caviglia con interessamento dei legamenti per Lovato
Immagine news Serie A n.5 De Vrij vuole lasciare l'Inter: tante opzioni sul tavolo. E Bastoni può rinnovare presto
Immagine news Serie A n.6 Bologna, la difesa va rinforzata e non impoverita: Lucumì resta, tre nomi in entrata per gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia
Immagine news Serie B n.2 Venezia, possibile un nuovo innesto in attacco: tutto passa da Casas e Fila
Immagine news Serie B n.3 Venezia, c'è il rinnovo di Sverko: il difensore ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie B n.4 Cesena, a gennaio un colpo per reparto: in attacco c'è lidea Djuric
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Brunori in uscita: Samp in pressing ma l'attaccante non è convinto
Immagine news Serie B n.6 De Falco pronto al salto fra i professionisti: il portiere classe 2006 richiesto in B e in C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Siracusa rischia una penalizzazione. E il presidente Ricci è irreperibile
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, altri guai in arrivo dopo la penalizzazione: a rischio il mercato di gennaio
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, il ds Fimmanò: "I giovani sono la nostra forza. Una vittoria prima di Natale"
Immagine news Serie C n.5 Pres. Potenza: "Semifinale di Coppa Italia di C risultato storico. Vogliamo arrivare in fondo"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini annuncia: "Un milione di euro per ottemperare alle scadenze federali"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?