Napoli, non solo notizie negative: un rientro anticipato e De Bruyne scatenato
Dopo due giorni di riposo, quest’oggi riaprono le porte del centro sportivo di Castel Volturno. Antonio Conte ha fissato infatti una doppia seduta per ripartire subito forte verso la trasferta di Firenze anche se mancheranno ancora i quattordici nazionali impegnati con le nazionali. Già tra oggi e domani rientreranno in città gran parte dei nazionali perché ieri hanno concluso i loro impegni Elmas con la Macedonia, De Bruyne con il Belgio, Lang con l’Olanda e Lobotka con la Slovacchia ed altri 5 li concluderanno oggi mentre due azzurri rientreranno in anticipo.
Si tratta di Mathias Olivera, squalificato per la seconda gara dell’Uruguay, mentre Amir Rrahmani è atteso in sede per sottoporsi agli esami strumentali del caso. Si teme uno stop di almeno due settimane ed è già pronto Beukema, oltre a Buongiorno che insidia Juan Jesus. Per Conte, però, ci sono state anche note positive.
La crescita di KDB
Buona notizia per Contre il rientro anticipato per una squalifica di Olivera, che rischiava di tornare per ultimo dal Sudamerica ed a ridosso del match di Firenze. Così come il minutaggio (ed il super-gol) trovato ieri da Eljif Elmas nella gara della Macedonia: l'ultimo arrivato in casa Napoli è proprio alla ricerca di minuti considerando che è stato a lungo fuori dai piani del Lipsia prima del trasferimento. Fa ben sperare anche la crescita di condizione di Kevin De Bruyne, autore di due gol (una perla da fuori all'incrocio ed un diagonale vincente) ed un assist nelle gare del Belgio: l’ex Man City arricchisce il suo score di inizio stagione con quattro gol in quattro partite stagionali, non male dopo aver svolto la preparazione di Conte che l’ha messo a dura prova.
