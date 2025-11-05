Le italiane iniziano male, La Repubblica: "Champions, pareggio per Napoli e Juve"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Repubblica, con il seguente titolo in taglio alto: "Champions, pareggio per Napoli e Juve". Gli azzurri di Conte non riescono a riscattare il tremendo 6-2 subito nel turno precedente contro il PSV: nel match contro l'Eintracht, infatti, arriva solo un pareggio 0-0 (il secondo consecutivo, dopo quello ottenuto nel weekend in campionato contro il Como).
Spalletti, invece, non riesce a bagnare il suo esordio all'Allianz Stadium con 3 punti. Nel match casalingo contro lo Sporting Lisbona, la sua Juventus non va oltre l'1-1: avvio complicato con l'immediato svantaggio, poi grande reazione che porta al gol di Vlahovic ma in seguito non arriva la rete della definitiva rimonta. Sia azzurri che bianconeri hanno bisogno di una svolta in Europa, altrimenti si fa dura anche acchiappare i playoff.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.