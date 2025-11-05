"Solo Vlahovic, Juve in gabbia". L'apertura di QS dopo l'1-1 bianconero con lo Sporting

Anche QS decide di aprire la sua prima pagina odierna parlando della Juventus, reduce dall'1-1 casalingo contro lo Sporting Lisbona nella quarta giornata della fase campionato di Champions League: "Solo Vlahovic, Juve in gabbia - titola il giornale sportivo -. Champions, 1-1 con lo Sporting: la Signora non decolla".

Di spalla spazio anche al Napoli, bloccato sullo 0-0 al Maradona dall'Eintracht Francoforte ("Napoli frenato dall'Eintracht. Conte: I gol ci mancano'"), ma anche all'Inter e all'Atalanta, in campo questa sera a San Siro e al Velodrome per le sfide contro Kairat Almaty e Marsiglia. "Inter-Kairat, Chivu aspetta un 'sorriso' da Lautaro" è quanto si legge nel box dedicato ai milanesi, mentre "Brividi Atalanta, c'è il test verità con l'Olympique" è il titolo scelto per sintetizzare il momento attraversato in casa Dea.

Il tecnico dell'Inter ha parlato così dell'attaccante argentino nella conferenza stampa di ieri: "Cosa gli chiedo? Sorriso, felicità, passione. A volte quello che sente come responsabilità gli annebbia i pensieri. Lautaro è un leader, io gli ho detto di imparare a sorridere un po' di più dicendogli: "Sai chi sei e sai quanto lavori e quello che rappresenti per noi e quanto ti ammiriamo".