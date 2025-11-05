Conte, altre difficoltà in Europa. La Repubblica (Napoli) apre: "Delusione Champions"

Il Napoli di Conte delude in Champions League e resta inchiodato nella parte bassa della classifica della fase campionato, con 4 punti raccolti nelle prime quattro giornate. Gli azzurri finora hanno vinto solo contro lo Sporting Lisbona, incassando le sconfitte contro Manchester City e PSV e archiviando ieri il primo pareggio, arrivato al Maradona contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte: "Delusione Champions: 0-0 con l'Eintracht", si legge nel titolo proposto oggi dall'edizione di Napoli de La Repubblica. Che poi aggiunge: "La crisi presenta il conto anche alla società".

"Fa strano vedere una squadra tedesca fare un calcio così difensivo - le parole del tecnico salentino in conferenza stampa -. L'avessimo fatto noi in Germania si sarebbe parlato di catenaccio all'italiana. Invece noi abbiamo provato a fare qualcosa di diverso anche stasera. Abbiamo avuto delle occasioni clamorose. Ai ragazzi ho detto che se non fai gol e sei bravissimo finisce 0-0, altrimenti rischi anche di perdere. Ho poco da recriminare nell'impegno. L'Eintracht gioca in Bundesliga, era una partita di livello e l'abbiamo dominata. Poi ovviamente devi fare gol, altrimenti devi stare qui a spiegare. E io giustamente sto qui a spiegare, anche se non so cosa dovrei spiegare. Alla fine spiego che la palla devi buttarla in rete, come ho detto ai ragazzi, se vuoi vincere la partita".