Napoli, Oriali: "McTominay deve avere pazienza, il vero giocatore tornerà presto"

Gabriele Oriali, coordinatore sportivo area tecnica del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa, valevale per la sesta giornata di Serie A. Il dirigente azzurro ha commentato le scelte tattiche di Antonio Conte, dalla novità del modulo all'inserimento di David Neres, fino al turnover necessario per gestire i tanti impegni stagionali. Spazio anche alle parole su Scott McTominay, alla ricerca della migliore condizione dopo l'arrivo dal Manchester United.

Possiamo dire che oggi c'è il primo tratto di discontinuità con la passata stagione, in cui eravate abbastanza codificati. L'ingresso di Neres e un turno di riposo per De Bruyne rappresentano questa novità, al di là degli interpreti?

"È una scelta comunque tecnica. Qualcuno deve rimanere fuori, probabilmente anche Lobotka, quindi capiterà ancora sicuramente. A turno, dal momento che gli impegni sono tanti, qualcuno poi dovrà essere sacrificato."

Anche la disponibilità a cambiare il sistema di gioco è un aspetto non secondario, considerando che fino a questo momento siete partiti sempre con lo stesso modulo.

"Diciamo che comunque è un aspetto tattico memorizzato, quindi non penso che ci siano delle difficoltà a proposito."

Si è parlato tanto in queste settimane, prima di De Bruyne, questione risolta, ora di McTominay, che ritrova un po' la sua comfort zone. Dall'alto della sua esperienza, soprattutto in mezzo al campo, come sta vivendo e che consigli ha dato a McTominay?

"Di giocare come sa, solo quello. Deve avere solo pazienza, non pensare di risolvere le partite da solo, di giocare come ha sempre fatto. È solo questione di tempo, poi ritroveremo il vero McTominay."