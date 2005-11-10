Il Napoli perde David Neres, Roma in attesa dei responsi su Dybala e Kone: le top news delle 18

Filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore - uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid - ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Insomma, l'attaccante sta bene e potrebbero non servire nemmeno ulteriori approfondimenti. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra.

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così dell'addio di Lopez come direttore sportivo dei rossoblù: "Ci siamo detti arrivederci con Diego, che è stata la persona insieme a Blazquez che mi ha voluto qui. Abbiamo instaurato un rapporto di amicizia vero. Abbiamo fatto un buon lavoro insieme e quando si valuta un lavoro di un direttore credo lo si debba valutare a lungo termine. Quando è arrivato Osmajic magari alcuni storcevano la bocca e ora son tutti entusiasti. L’approccio dei nuovi direttori è stato buono, ci eravamo già incrociati. Siamo partiti bene. La cosa più importante che possono fare è stare vicini al gruppo e partire da dove eravamo rimasti con Diego. Hanno toccato i punti che si dovranno toccare in questi mesi fino ad arrivare al mercato".

Il futuro di Nicolò Tresoldi, conteso tra la Nazionale italiana e quella tedesca, è ovviamente un tema anche in Germania. Ne ha parlato a ProSieben Oliver Bierhoff, ex team manager della rappresentativa tedesca, nonché ex bomber di Milan e Udinese, che conosce benissimo entrambi i Paesi: “La sua crescita non può che essere vista in modo positivo. Il fatto che si sia affermato anche all’estero è davvero notevole e, naturalmente, lo ha aiutato a fare un passo avanti. È diventato più forte fisicamente e ha acquisito maggiore fiducia in se stesso. Il fatto che riesca a segnare anche in Champions League è un segnale importante che dimostra come sia in grado di reggere il confronto ai massimi livelli internazionali, e non solo nel campionato belga". Quanto alla scelta tra le due nazionali: "Se continua così, potrà risolvere il problema degli attaccanti nella Nazionale tedesca. È quello che mi auguro, ovviamente, e per questo credo che non si debba perdere tempo. Ma, per quanto ne so, la Federcalcio tedesca è già in contatto con lui. Spero naturalmente che scelga la Germania, perché abbiamo bisogno di ogni talento, soprattutto in attacco. Credo però che la scelta non debba essere presa solo in base a criteri sportivi, ma anche con il cuore".

Dopo le prime indiscrezioni delle ultime ore, arriva anche il report medico ufficiale del Napoli in merito alle condizioni di David Neres, subentrato nel secondo tempo della partita con il Villarreal in Champions League. "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo". Dovrebbe restare lontano dal campo per circa tre settimane: proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio, altrimenti tornerà direttamente dopo la prossima sosta per gli impegni delle nazionali.

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030, con opzione di rinnovo in favore del Club per un’ulteriore stagione". Questo il comunicato del club lagunare in merito al rinnovo del giocatore neroverde. Arrivato in laguna nella stagione 2024/25, Yeboah, classe 2000, ha collezionato finora 76 presenze ufficiali con il Venezia FC, realizzando 15 gol e fornendo 13 assist. Nella stagione 2025/26, il suo contributo è stato determinante nel percorso che ha portato il Venezia alla promozione in Serie A: tra campionato e Coppa Italia, Yeboah ha chiuso la stagione con 12 gol e 11 assist, confermandosi tra i protagonisti della squadra nel corso della stagione.