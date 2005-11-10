Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il Napoli perde David Neres, Roma in attesa dei responsi su Dybala e Kone: le top news delle 18

Tommaso Bonan
autore
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:05Serie A
15.10.2026 18:05Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore - uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid - ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Insomma, l'attaccante sta bene e potrebbero non servire nemmeno ulteriori approfondimenti. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra.

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così dell'addio di Lopez come direttore sportivo dei rossoblù: "Ci siamo detti arrivederci con Diego, che è stata la persona insieme a Blazquez che mi ha voluto qui. Abbiamo instaurato un rapporto di amicizia vero. Abbiamo fatto un buon lavoro insieme e quando si valuta un lavoro di un direttore credo lo si debba valutare a lungo termine. Quando è arrivato Osmajic magari alcuni storcevano la bocca e ora son tutti entusiasti. L’approccio dei nuovi direttori è stato buono, ci eravamo già incrociati. Siamo partiti bene. La cosa più importante che possono fare è stare vicini al gruppo e partire da dove eravamo rimasti con Diego. Hanno toccato i punti che si dovranno toccare in questi mesi fino ad arrivare al mercato".

Il futuro di Nicolò Tresoldi, conteso tra la Nazionale italiana e quella tedesca, è ovviamente un tema anche in Germania. Ne ha parlato a ProSieben Oliver Bierhoff, ex team manager della rappresentativa tedesca, nonché ex bomber di Milan e Udinese, che conosce benissimo entrambi i Paesi: “La sua crescita non può che essere vista in modo positivo. Il fatto che si sia affermato anche all’estero è davvero notevole e, naturalmente, lo ha aiutato a fare un passo avanti. È diventato più forte fisicamente e ha acquisito maggiore fiducia in se stesso. Il fatto che riesca a segnare anche in Champions League è un segnale importante che dimostra come sia in grado di reggere il confronto ai massimi livelli internazionali, e non solo nel campionato belga". Quanto alla scelta tra le due nazionali: "Se continua così, potrà risolvere il problema degli attaccanti nella Nazionale tedesca. È quello che mi auguro, ovviamente, e per questo credo che non si debba perdere tempo. Ma, per quanto ne so, la Federcalcio tedesca è già in contatto con lui. Spero naturalmente che scelga la Germania, perché abbiamo bisogno di ogni talento, soprattutto in attacco. Credo però che la scelta non debba essere presa solo in base a criteri sportivi, ma anche con il cuore".

Dopo le prime indiscrezioni delle ultime ore, arriva anche il report medico ufficiale del Napoli in merito alle condizioni di David Neres, subentrato nel secondo tempo della partita con il Villarreal in Champions League. "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo". Dovrebbe restare lontano dal campo per circa tre settimane: proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio, altrimenti tornerà direttamente dopo la prossima sosta per gli impegni delle nazionali.

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030, con opzione di rinnovo in favore del Club per un’ulteriore stagione". Questo il comunicato del club lagunare in merito al rinnovo del giocatore neroverde. Arrivato in laguna nella stagione 2024/25, Yeboah, classe 2000, ha collezionato finora 76 presenze ufficiali con il Venezia FC, realizzando 15 gol e fornendo 13 assist. Nella stagione 2025/26, il suo contributo è stato determinante nel percorso che ha portato il Venezia alla promozione in Serie A: tra campionato e Coppa Italia, Yeboah ha chiuso la stagione con 12 gol e 11 assist, confermandosi tra i protagonisti della squadra nel corso della stagione.

Articoli correlati

Immagine news 1
Scarpette al chiodo FC, i giocatori che si sono ritirati nel 2026: si aggiunge Pavoletti
Immagine news 2
Napoli, Badiashile: "Ho accettato per Allegri: è uno dei più grandi allenatori del mondo"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
18:37 Serie A
Costacurta: "Camarda titolare è scommessa e sorpresa. Può sostituire Gonçalo Ramos"
Immagine news 2
18:30 Serie ATMW
TMWCamarda titolare col Milan, era successo una sola volta. Con Fonseca allenatore
Immagine news 3
18:22 Serie ATMW
TMWTagliato, reintegrato, ripescato: tutto in due mesi. Tomori torna titolare e si gioca il futuro
Immagine news 4
18:15 Serie A
Milan, Amorim lancia Camarda dal 1': "È pronto, sicuramente darà il suo contributo"
Immagine news 5
18:08 Serie ATMW
TMWIl massiccio turnover di Amorim ne esenta tre: Maignan, Pavlovic e Rabiot sono troppo importanti
Immagine news 6
18:05 Serie A
Il Napoli perde David Neres, Roma in attesa dei responsi su Dybala e Kone: le top news delle 18
Immagine news 7
18:03 Serie A
Il Lecce recupera Stulic per l'Udinese. Abbondanza in attacco per Di Francesco
Immagine news 8
17:51 Serie A
De Rossi: "A Firenze ringraziano Vanoli, al Genoa fatte cose simili. Mi sono schiaffeggiato le mani"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Roma, una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso ko c'è anche del suo. Le italiane in Champions sono un disastro: Marotta pensa davvero di colmare il gap con le big solo con lo stadio?
Primo piano
Immagine top news n.0 Leonardo Pavoletti dà l'addio al calcio giocato. Ora lo attende un futuro da direttore sportivo
Immagine top news n.1 Napoli, il report medico conferma: per David Neres c'è lesione alla coscia. I tempi di recupero
Immagine top news n.2 Ottimismo sulle condizioni di Dybala, attesa per gli esami di Kone. Le ultime sulla Roma
Immagine top news n.3 Inter, Lautaro ko: in 9 mesi salta 18 gare, prima erano state 13 in più di 7 anni
Immagine top news n.4 Mourinho attacca, Gasperini risponde: le due interpretazioni opposte di Roma-Real Madrid
Immagine top news n.5 Inter, piove sul bagnato: si ferma Lautaro. Risentimento muscolare per il capitano
Immagine top news n.6 Titolari da Champions, panchina no. Roma, per alzare il livello c'è un unica via: la continuità
Immagine top news n.7 Altro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.3 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.4 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, un ko con più demeriti di Gasp o meriti di Mou? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Serie A
Immagine box news Serie A Montolivo: "Il Milan non ha un'identità, per questo Amorim avrebbe potuto ruotare meno"
Immagine box news Serie A Costacurta: "Camarda titolare è scommessa e sorpresa. Può sostituire Gonçalo Ramos"
Immagine box news Serie A Camarda titolare col Milan, era successo una sola volta. Con Fonseca allenatore
Immagine box news Serie A Tagliato, reintegrato, ripescato: tutto in due mesi. Tomori torna titolare e si gioca il futuro
Immagine box news Serie A Milan, Amorim lancia Camarda dal 1': "È pronto, sicuramente darà il suo contributo"
Immagine box news Serie A Il massiccio turnover di Amorim ne esenta tre: Maignan, Pavlovic e Rabiot sono troppo importanti
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Per raggiungere la salvezza serve essere tutt'uno con la piazza"
Immagine box news Serie B Serie B, sarà l'anticipo Hellas-Catanzaro a essere trasmesso da DAZN in modalità gratuita
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Confronto sincero con la squadra. Abbiamo le qualità per uscirne"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Baroni: "Bradaric e Serdar fuori 3-4 settimane. Suslov presto in gruppo"
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Ascoli, Tomei avverte: "L'Empoli è molto forte, sarà una partita dura"
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, Soleri: "Estate complicata con lo Spezia. Loro favoriti, ma vogliamo vincere"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Raffaele sulla panchina dell'Altamura
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: "Vogliamo migliorare la scorsa stagione e fare meglio ai playoff"
Immagine box news Serie C Perugia, in corso il completamento del passaggio di proprietà. Gaucci presidente
Immagine box news Serie C Serie C, Integrity Tour ospitato da Folgore Caratese, Desenzano e Treviso
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: "Indiani è il nostro Special One. Il derby con il Livorno è sentitissimo"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
15 ottobre 2017, Icardi diventa il padrone del Derby: tripletta al Milan e Spalletti sorride
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio