Napoli, Politano: "Finalmente sono tornato al gol, mancava da parecchio"
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Dopo la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di DAZN, Matteo Politano ha commentato il match: "Sono contentissimo. Oggi finalmente sono riuscito a fare questo benedettisimo gol che mi mancava da parecchio e che abbiamo vinto. Abbiamo trovato tre punti in una gara difficile, eravamo partiti in svantaggio. Conte? Ci ha detto di cercare di attaccarli subito, sapeva della nostra forza. Dobbiamo pensare ora a noi stessi e a recuperare gli ottimi giocatori che, fin qui, sono stati fuori: cercheremo di vincerle tutte e a fine anno vedremo dove saremo arrivati".
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