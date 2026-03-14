Politano torna al gol dopo quasi un anno: sorride Conte, un segnale anche per Gattuso

Uno dei protagonisti del pomeriggio al Maradona è stato senza dubbio Matteo Politano. L’esterno del Napoli è stato determinante nella vittoria per 2-1 contro il US Lecce, mettendo la sua firma su entrambi i momenti chiave del match. Prima l’assist per il momentaneo pareggio di Rasmus Højlund, poi il gol che ha deciso la partita e fatto esplodere lo Stadio Diego Armando Maradona. Una rete pesantissima non solo per il risultato, ma anche per il significato personale: Politano ha interrotto infatti un lungo digiuno che durava da marzo 2025.

L’esterno azzurro non segnava da 43 partite complessive, di cui 33 in Serie A. Un’attesa lunga quasi un anno che rende il gol contro il Lecce ancora più liberatorio. La sua prestazione è stata premiata anche ufficialmente dalla Lega Serie A, che ha assegnato all'ex Sassuolo il riconoscimento di Panini Player of the Match della sfida.

Un segnale importante anche per l’Italia di Gattuso - Il ritorno al gol di Politano potrebbe avere un peso che va oltre la singola partita del Napoli. Il momento della stagione è infatti delicatissimo anche per la Nazionale, che tra pochi giorni sarà impegnata negli spareggi per qualificarsi alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Per il commissario tecnico Gennaro Gattuso, avere un Politano ritrovato può rappresentare una risorsa preziosa: l’esterno del Napoli è uno dei giocatori che meglio interpretano il ruolo di ala: grande intensità, capacità di saltare l’uomo, ma anche sacrificio difensivo e lavoro senza palla.

Negli ultimi anni Politano è diventato uno degli elementi più affidabili del sistema offensivo del Napoli, spesso decisivo non solo con i gol ma con assist, movimenti e letture tattiche che aprono spazi per i compagni. Proprio queste caratteristiche potrebbero tornare fondamentali anche in maglia azzurra, soprattutto in partite tese e bloccate come quelle degli spareggi. Per questo motivo, il gol contro il Lecce potrebbe valere molto più dei tre punti per il Napoli. Potrebbe essere la scintilla giusta per ritrovare fiducia, ritmo e convinzione proprio alla vigilia dell’appuntamento più delicato per l'Italia. Se Politano dovesse arrivare agli spareggi in questa condizione, l’arma in più per la squadra di Gattuso potrebbe essere proprio lui.