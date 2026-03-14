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Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà

Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartiràTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 21:08Serie A
Niccolò Righi
fonte dall'inviato, Pierpaolo Verri

Momenti di apprensione durante la sfida tra Napoli e Lecce per le condizioni di Lameck Banda. L’esterno giallorosso è stato costretto a lasciare il campo dopo un duro contrasto di gioco avvenuto nel corso della partita.

Subito soccorso dallo staff medico, il giocatore non ha potuto proseguire l’incontro ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Banda è stato portato all’Ospedale Antonio Cardarelli, dove si trova attualmente in osservazione. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Il club e lo staff sanitario stanno seguendo da vicino la situazione dopo lo spavento iniziale avvenuto in campo, con il calciatore che per il momento non farà rientro a Lecce.

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