TMW Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà

Momenti di apprensione durante la sfida tra Napoli e Lecce per le condizioni di Lameck Banda. L’esterno giallorosso è stato costretto a lasciare il campo dopo un duro contrasto di gioco avvenuto nel corso della partita.

Subito soccorso dallo staff medico, il giocatore non ha potuto proseguire l’incontro ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Banda è stato portato all’Ospedale Antonio Cardarelli, dove si trova attualmente in osservazione. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Il club e lo staff sanitario stanno seguendo da vicino la situazione dopo lo spavento iniziale avvenuto in campo, con il calciatore che per il momento non farà rientro a Lecce.