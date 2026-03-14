Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Serie C in programma alle ore 17:30. In campo oggi i gironi A e B. L'Ospitaletto sta vincendo a valanga sul Trento, 1-0 esterno dell'Arzignano in casa della Pergolettese. Nel Girone B 1-1 tra Livorno e Carpi, 0-0 tra Pontedera e Guidonia mentre la Vis Pesaro vince 1-0 contro la Ternana.

Di seguito tutti i parziali e i marcatori:

Girone A

Ospitaletto-Trento 3-0

16' Messaggi, 25', 29' Gobbi

Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1

36' Lakti

Girone B

Livorno-Carpi 1-1

18' Stanzani (C), 44' Malagrida (L)

Pontedera-Guidonia Montecelio 0-0

Vis Pesaro Ternana 1-0

4' Di Paola