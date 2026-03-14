Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro

Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis PesaroTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 18:20Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Serie C in programma alle ore 17:30. In campo oggi i gironi A e B. L'Ospitaletto sta vincendo a valanga sul Trento, 1-0 esterno dell'Arzignano in casa della Pergolettese. Nel Girone B 1-1 tra Livorno e Carpi, 0-0 tra Pontedera e Guidonia mentre la Vis Pesaro vince 1-0 contro la Ternana.

Di seguito tutti i parziali e i marcatori:

Girone A
Ospitaletto-Trento 3-0
16' Messaggi, 25', 29' Gobbi

Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1
36' Lakti

Girone B
Livorno-Carpi 1-1
18' Stanzani (C), 44' Malagrida (L)

Pontedera-Guidonia Montecelio 0-0

Vis Pesaro Ternana 1-0
4' Di Paola

Articoli correlati
Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record... Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della... Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Altre notizie Serie C
Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis... Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro
Ravenna, Braida è chiaro: "Dobbiamo solo pensare a fare playoff all'altezza della... Ravenna, Braida è chiaro: "Dobbiamo solo pensare a fare playoff all'altezza della situazione"
Serie C, i risultati della 32ª giornata: la Torres ferma il Ravenna, Cosenza ko.... Serie C, i risultati della 32ª giornata: la Torres ferma il Ravenna, Cosenza ko. Le classifiche
Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa... Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa da dentro o fuori"
Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: sorride il Casarano. Ravenna avanti... Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: sorride il Casarano. Ravenna avanti dopo 45'
Triestina, la D è a un passo. Marino: "Forse evidente, ma cerchiamo di farlo accadere... Triestina, la D è a un passo. Marino: "Forse evidente, ma cerchiamo di farlo accadere più avanti"
Dg Pro Vercelli smentisce: "Niente e nessuno si è presentato con alcuna richiesta... Dg Pro Vercelli smentisce: "Niente e nessuno si è presentato con alcuna richiesta per Comi"
Pianese, Ongaro: "Sono felice di essere tornato e di poter ricominciare a giocare"... Pianese, Ongaro: "Sono felice di essere tornato e di poter ricominciare a giocare"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
2 Udinese-Juventus, le probabili formazioni: Boga scala posizioni su David, Yildiz falso 9
3 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
4 Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries torna titolare, davanti Pio Esposito e Thuram
5 Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Thuram irriconoscibile, Krstovic decisivo. Esposito è pronto
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì
Immagine top news n.1 Politano e Hojlund ribaltano un ottimo Lecce: il Napoli vince ancora, 2-1 al Maradona
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Thuram irriconoscibile, Krstovic decisivo. Esposito è pronto
Immagine top news n.4 L'Inter inciampa ancora. E ora il Milan può davvero riaprire il campionato
Immagine top news n.5 L'Inter non si rialza più: l'Atalanta fa 1-1 a San Siro, ma quante polemiche. Chivu espulso
Immagine top news n.6 Milan o Juventus? Lewandowski svela: "Il Genoa l'unica italiana ad avermi mai contattato"
Immagine top news n.7 Suwarso: "Fabregas un giorno andrà in una big. Ma prima sceglierà il suo sostituto al Como"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.3 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì
Immagine news Serie A n.2 Politano e Hojlund ribaltano un ottimo Lecce: il Napoli vince ancora, 2-1 al Maradona
Immagine news Serie A n.3 Udinese-Juventus, forfait di Buksa. Problemi al polpaccio per il polacco
Immagine news Serie A n.4 Apprensione al Maradona per Banda: l'attaccante si accascia ma riprende subito conoscenza
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti con Yildiz falso nueve
Immagine news Serie A n.6 Como-Roma, i convocati di Fabregas: Perrone ce la fa, a disposizione anche Assane Diao
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Trimboli: "Siamo inca**ati, dovevamo gestire meglio il secondo tempo"
Immagine news Serie B n.2 Rao show: doppietta e Bari trascinato, "Sto raccogliendo ciò che ho seminato"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Grandissimo primo tempo, poi ci siamo abbassati troppo"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Palermo 3-0, le pagelle: bene Azzi e Petagna, male Le Douaron
Immagine news Serie B n.5 Cesena, svolta clamorosa in panchina: in pole per il dopo Mignani c'è Ashley Cole
Immagine news Serie B n.6 Serie B, troppo Monza per questo Palermo: finisce 3-0 ed è aggancio al Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Braida è chiaro: "Dobbiamo solo pensare a fare playoff all'altezza della situazione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati della 32ª giornata: la Torres ferma il Ravenna, Cosenza ko. Le classifiche
Immagine news Serie C n.4 Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa da dentro o fuori"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: sorride il Casarano. Ravenna avanti dopo 45'
Immagine news Serie C n.6 Triestina, la D è a un passo. Marino: "Forse evidente, ma cerchiamo di farlo accadere più avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.6 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?