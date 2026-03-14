Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro
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Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Serie C in programma alle ore 17:30. In campo oggi i gironi A e B. L'Ospitaletto sta vincendo a valanga sul Trento, 1-0 esterno dell'Arzignano in casa della Pergolettese. Nel Girone B 1-1 tra Livorno e Carpi, 0-0 tra Pontedera e Guidonia mentre la Vis Pesaro vince 1-0 contro la Ternana.
Di seguito tutti i parziali e i marcatori:
Girone A
Ospitaletto-Trento 3-0
16' Messaggi, 25', 29' Gobbi
Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1
36' Lakti
Girone B
Livorno-Carpi 1-1
18' Stanzani (C), 44' Malagrida (L)
Pontedera-Guidonia Montecelio 0-0
Vis Pesaro Ternana 1-0
4' Di Paola
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