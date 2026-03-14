Sudtirol-Pesara, i convocati di Gorgone per la sfida: ecco la lista dei selezionati
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Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Sudtirol. Ecco le sue scelte per la sfida valida per la 30esima giornata di Serie B:
Portieri: Saio, Brondbo, D’Emilio
Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Gravillon, Cagnano, Oliveri, Corbo
Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Lamine Fanne, Caligara, Berardi
Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Olzer, Russo
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