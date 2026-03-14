Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1

Basta un gol alla Juventus per espugnare Udine, trovare il secondo successo consecutivo e aspettare Como-Roma da quarta in classifica, in solitaria. Sperando che la sfida del "Sinigaglia" finisca con un salomonico pareggio.

Vittoria meritata per la squadra di Luciano Spalletti, che impiega quasi un tempo per scardinare il muro friulano ma poi è brava a gestire la partita. Si parte con Yildiz finto 9, non funziona e il turco inverte il suo ruolo con Boga ed è la svolta: al 38' Kelly pennella verso il 10 che aggancia il pallone e si invola verso l'area inseguito da Zarraga. Il turco resiste al difensore e col sinistro mette il pallone in mezzo trovando Boga per il tap-in a porta vuota. Terzo gol consecutivo per l'ivoriano in questo campionato, l'acquisto invernale si sta rivelando azzeccatissimo.

La ripresa vede la Juve in controllo, con la possibilità di raddoppiare: segna Conceiçao, che duetta con Yildiz e poi supera Okoye col sinistro. Ma Koopmeiners si trova nella traiettoria ed è considerato in fuorigioco attivo, portando l'arbitro Mariani ad annullare dopo aver consultato il VAR. Proprio l'olandese era entrato al 49' per Thuram, infortunatosi nel primo tempo ma che ha provato a stringere i denti presentandosi anche a inizio ripresa.

Udinese che si vede sporadicamente, con l'attacco ben contenuto da una difesa che di fatto è a 3 con Kalulu, Bremer e Kelly centrali, con McKennie e Cambiaso sulle fasce. Nota di merito per Kenan Yildiz: riposizionato trequartista, gioca una partita strepitosa, fra strappi, dribbling e assist. Una prestazione degna della maglia numero 10.

Con questa vittoria la Juve è momentaneamente quarta e il calendario può dare una mano: prossime due partite in casa, contro Sassuolo e Genoa.