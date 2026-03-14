Conte: "Banda? Situazioni del genere vissute in passato, mi sono preoccupato subito"

Dopo la vittoria sofferta contro il Lecce, Antonio Conte ha voluto commentare due aspetti centrali della partita: la paura per le condizioni di Lameck Banda e la gestione dei giocatori rientrati da lunghi stop. Raccontando l’episodio che ha provocato attimi di grande apprensione, Conte ha spiegato: "Stavo preparando la barriera per la punizione, mi trovavo sulla stessa linea e all’improvviso ho visto il ragazzo accasciarsi. Mi sono preoccupato quando l’ho visto mettere la mano sul petto e mi sono precipitato gridando per i soccorsi. Situazioni del genere le abbiamo vissute anche in passato e non le auguro a nessuno. Spero stia bene: è un ragazzo a modo e gli auguriamo il meglio, insieme alla sua famiglia". Il tecnico ha voluto sottolineare l’immediatezza dell’intervento e la preoccupazione sincera per la sicurezza del giocatore.

Sul piano tattico e fisico, Conte ha parlato della gestione dei rientri dopo lunghi stop: "Oggi abbiamo schierato Anguissa titolare con Gilmour e avanzato Elmas. Sono giocatori forti, ma che devono ritrovare i ritmi partita. McTominay è tornato dopo un mese, De Bruyne dopo quattro: tutti vogliono giocare, ma dobbiamo dosare energie e minuti. Ho fatto delle scelte e cambi nell’intervallo per proteggere i ragazzi e allo stesso tempo ottenere la prestazione necessaria. L’obiettivo è raggiungere la qualificazione in Champions: per noi è fondamentale".