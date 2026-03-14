Tutino-Avellino, Giuffredi fa ricorso al Coni: nuova disputa sul trasferimento del calciatore

Torna sotto i riflettori il trasferimento di Gennaro Tutino dalla Sampdoria all’Avellino. L’attaccante aveva lasciato Genova dopo una sola stagione, segnata da difficoltà di squadra e problemi fisici, senza riuscire a incidere come previsto. Anche quest’anno in Irpinia il rendimento è sotto le attese, con una sola rete in 18 presenze, segnata proprio contro la Sampdoria.

Il caso però non riguarda le prestazioni sul campo. L’agente di Tutino, Mario Giuffredi, come riportato da ClubDoria46 ha presentato un’istanza al Collegio di Garanzia del Coni contro l’Avellino, contestando il trasferimento del giocatore dalla Sampdoria alla squadra guidata da Davide Ballardini.

Non è la prima volta che Giuffredi ricorre al Coni: nell’estate 2025 aveva fatto istanza contro la Sampdoria per commissioni concordate ma non ancora pagate, questione poi sanata dal club. Successivamente aveva presentato due istanze arbitrali contro il Cosenza, precedente club di Tutino, la prima a settembre 2025 e la seconda a febbraio 2026. Stavolta, l’obiettivo è l’Avellino.